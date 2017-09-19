Баку укроет чемпионов от налогов

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19 сентября испанская радиостанция Onda Cero сообщила на правах инсайда, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в ближайшее время выберет местом проведения финала Лиги чемпионов столицу Азербайджана Баку.

На данный момент известно, что на право проведения финала турнира претендуют Олимпийский стадион Баку, вмещающий 69 870 зрителей, и мадридская арена «Ванда Метрополитано», способная принять в своей чаше 67 703 болельщика.

«Ванда Метрополитано» — новенький, построенный к нынешнему сезону стадион мадридского «Атлетико». В Испании вообще — и в мадридском клубе в частности — рассчитывали, что УЕФА отдаст право на проведение главного финала клубного европейского сезона именно ему.

Однако, как сообщили испанские журналисты на радио, на «Ванда Метрополитано» не хватает, по мнению Союза европейских футбольных ассоциаций, мест в VIP-зоне — их на мадридской арене «всего» 7000.

Правда, издание AS в свою очередь выдвинуло версию, что готовящееся решение УЕФА связано вовсе не с вместимостью лож для особо важных персон, а с тем, что в Азербайджане значительно ниже налоги. Таким образом, проведение матча в Баку вместо Мадрида позволит извлечь большую коммерческую выгоду.

Олимпийский стадион в Баку был открыт в 2015 году, а строительство арены началось еще в 2011-м в рамках празднования 100-летия азербайджанского футбола,

причем в закладке первого камня принимали участие на тот момент президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер и теперь уже экс-глава УЕФА Мишель Платини.

Напомним, что оба функционера были отстранены комитетом ФИФА по этике от футбольной деятельности в 2016 году по обвинениям в коррупции.

Несмотря на то что с момента открытия стадиона прошло всего два года, арена уже успела принять целый ряд значимых соревнований — так, в июне 2015-го на объекте прошли церемонии открытия и закрытия первых Европейских игр, а также легкоатлетические старты, тогда как в 2020-м здесь планируется проведение матчей чемпионата Европы по футболу.

Место проведения финала Лиги чемпионов — 2018/19 должно быть объявлено на этой неделе, когда соответствующее решение будет принято исполкомом УЕФА.

Примечательно, что ранее в СМИ появилась информация, что финал главного клубного турнира Старого Света в 2020 году может пройти в США, где минувшим летом сильнейшие клубы Европы выступали в рамках Международного кубка чемпионов. Матч якобы готов принять Нью-Йорк.

По сообщениям прессы, в УЕФА считают, что проведения решающей встречи ЛЧ-2019/20 в Штатах может значительно расширить географию соревнований, а также вывести первенство на выгодную медиаплощадку, что должно принести значительную прибыль от продажи телеправ.

При этом официального подтверждения слухов от Союза пока что не поступало.

Финал текущего розыгрыша Лиги чемпионов, в котором среди прочих участвуют российские «Спартак» и ЦСКА, а также сенсация отборочных раундов азербайджанский «Карабах», состоится в Киеве — решающий матч турнира будет сыгран на местном стадионе «Олимпийский», где в 2012 году прошла финальная встреча чемпионата Европы по футболу.

Ранее в СМИ появилась информация, что на проведение матча Киев потратит около € 800 тыс: сумма пойдет на обеспечение функционала аэропорта, торжественный прием гостей, обеспечение мер безопасности, а также на украшение города символикой мероприятия.

Добавим, что до недавнего времени такого разнообразия в местах проведения финала Лиги чемпионов не было — к примеру, в период с 2000 по 2016 годы решающий матч турнира трижды «повторялся» в месте своей дислокации. Повезло Милану, Парижу и Лондону, причем в случае со столицей Великобритании ключевые встречи соревнований здесь прошли с разницей всего в два года.

Последний же финал ЛЧ был сыгран в Кардиффе, где мадридский «Реал» на массивном «Миллениуме» со счетом 4:1 разгромил туринский «Ювентус», став первым в истории клубом, которому удалось выиграть турнир в его нынешней ипостаси два раза кряду.