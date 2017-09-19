Все билеты на домашние матчи ЦСКА на групповом этапе Лиги чемпионов проданы

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Армецы сыграют с английским «Манчестер Юнайтед» 27 сентября, со швейцарским «Базелем» — 18 октября, с португальской «Бенфикой» — 22 ноября. Все матчи пройдут в Москве на «ВЭБ-Арене».

ЦСКА реализовывал специальные пакеты, позволяющие посетить сразу три матча. Продажи разовых билетов предусмотрено не было.

Доступными остаются билеты в сектор VIP-200 и скайбоксы вместимостью от 12 до 18 человек.