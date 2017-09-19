Все билеты на домашние матчи ЦСКА на групповом этапе Лиги чемпионов проданы
ТАСС, 19 сентября. Российский футбольный клуб ЦСКА продал все билеты на три домашних матча группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает
пресс-служба клуба.
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Армецы сыграют с английским «Манчестер Юнайтед» 27 сентября, со швейцарским «Базелем» — 18 октября, с португальской «Бенфикой» — 22 ноября. Все матчи пройдут в Москве на «ВЭБ-Арене».
ЦСКА реализовывал специальные пакеты, позволяющие посетить сразу три матча. Продажи разовых билетов предусмотрено не было.
Доступными остаются билеты в сектор VIP-200 и скайбоксы вместимостью от 12 до 18 человек.
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