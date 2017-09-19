В Испании сообщили, что финал Лиги чемпионов-2019 примет Баку
Финал Лиги чемпионов сезона-2018/19 состоится в Баку на стадионе «Олимпийский», утверждает Onda Cero.
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В споре за это право, по данным издания, азербайджанская сторона опередила мадридскую арену «Метрополитано». Отметим, что официальное голосование по выбору места проведения финала турнира состоится завтра, 20 сентября.
В феврале нынешнего года оба города подали заявку на проведение финального матча самого престижного европейского клубного турнира.
Отмечается, что выбор в пользу Баку был принял
Ранее в Мадриде хотели принять финал Лиги чемпионов 2018 года, но в УЕФА решили отдать это право Киеву.
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