В Испании сообщили, что финал Лиги чемпионов-2019 примет Баку

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В споре за это право, по данным издания, азербайджанская сторона опередила мадридскую арену «Метрополитано». Отметим, что официальное голосование по выбору места проведения финала турнира состоится завтра, 20 сентября.

В феврале нынешнего года оба города подали заявку на проведение финального матча самого престижного европейского клубного турнира.

Отмечается, что выбор в пользу Баку был принял из-за того, что на стадионе в Мадриде недостаточное количество VIP-мест (всего 7 тыс.).

Ранее в Мадриде хотели принять финал Лиги чемпионов 2018 года, но в УЕФА решили отдать это право Киеву.