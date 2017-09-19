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19 сентября 2017, 12:54 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

В Испании сообщили, что финал Лиги чемпионов-2019 примет Баку

Финал Лиги чемпионов сезона-2018/19 состоится в Баку на стадионе «Олимпийский», утверждает Onda Cero.

Финал Лиги чемпионов сезона-2018/19 состоится в Баку на стадионе Олимпийский утверждает <span class=error>Onda</span> <span class=error>Cero</span>. Увеличить
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В споре за это право, по данным издания, азербайджанская сторона опередила мадридскую арену «Метрополитано». Отметим, что официальное голосование по выбору места проведения финала турнира состоится завтра, 20 сентября.

В феврале нынешнего года оба города подали заявку на проведение финального матча самого престижного европейского клубного турнира.

Отмечается, что выбор в пользу Баку был принял из-за того, что на стадионе в Мадриде недостаточное количество VIP-мест (всего 7 тыс.).

Ранее в Мадриде хотели принять финал Лиги чемпионов 2018 года, но в УЕФА решили отдать это право Киеву.
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