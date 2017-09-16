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16 сентября 2017, 16:12 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

СМИ: Болельщик ФК «Спартак» был арестован в Мариборе за нападение на полицейских

ТАСС, 16 сентября. Болельщик московского футбольного клуба «Спартак» был арестован после матча Лиги чемпионов в словенском Мариборе за нападение на полицейских. Об этом сообщает словенская газета Vecer.

В среду «Спартак» в Словении сыграл вничью с «Марибором» со счетом 1:1 в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Россиянин, имя которого не сообщается, обвиняется в совершении уголовного преступления, наказание за которое может составить от шести месяцев до пяти лет тюрьмы.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело против «Спартака» по двум нарушениям дисциплинарного регламента во время матча: использование пиротехники и бросание посторонних предметов на поле. Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрит данный инцидент 21 сентября.

13.09.2017 21:45 Зрители 12566 Групповой турнир: Группа E Ljudski vrt
Марибор 1:1 Спартак М
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Дарко Миланич Массимо Каррера
Голы
85′ Дамьян Бохар (М. Крамарич) 39
19 Александр Самедов 59′
Составы
Ясмин Ханданович 33
Мартин Милец 22
Митя Вилер 28
Марко Шулер 4
Александр Райчевич 26
Дамьян Бохар 39
Маркос Таварес (к) 9
Марван Каба 8
69′ Грегор Байде 20
Мартин Крамарич 97
69′ Валон Ахмеди 7
Ясмин Мешанович 27
79′ Блаж Врховец 5
Алекс Пихлер 6
32 Артем Ребров
14 Георгий Джикия 36′
16 Сальваторе Боккетти
29 Илья Кутепов
38 Андрей Ещенко
50 Марио Пашалич
12 де Соуза Луиз Адриану
11 Лукас Мартинс Фернанду
23 Дмитрий Комбаров 90′
25 Лоренсо Мельгарехо
8 Денис Глушаков (к) 29′
19 Александр Самедов
10 Квинси Промес 85′
71 Ивелин Попов
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 4
27 Удары (всего) 19
6 Удары в створ 4
1 Штанги, перекладины 0
7 Угловые 1
6 Фолы 14
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Дениз Айтекин (Германия)
Боковой судья Марко Фриц (Германия)
Боковой судья Марк Борш (Германия)
Боковой судья Гвидо Клефе (Германия)
Боковой судья Беньямин Бранд (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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