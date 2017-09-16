СМИ: Болельщик ФК «Спартак» был арестован в Мариборе за нападение на полицейских

В среду «Спартак» в Словении сыграл вничью с «Марибором» со счетом 1:1 в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Россиянин, имя которого не сообщается, обвиняется в совершении уголовного преступления, наказание за которое может составить от шести месяцев до пяти лет тюрьмы.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело против «Спартака» по двум нарушениям дисциплинарного регламента во время матча: использование пиротехники и бросание посторонних предметов на поле. Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрит данный инцидент 21 сентября.