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16 сентября 2017, 11:20 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Ермакович: Не в обиду «Црвене Звезде», но БАТЭ играл с соперниками и посильнее

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал исход выездного матча Лиги Европы с «Црвеной Звездой» (1:1) и признался, что не полностью удовлетворен ничейным результатом.

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал исход выездного матча Лиги Европы с Црвеной Звездой (1:1) и признался что не полностью удовлетворен ничейным результатом. Увеличить
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Как есть, так есть. Мы могли как победить, так и уступить. Полной удовлетворенности результатом нет. Когда соперник большими силами пошел вперед, у нас было много возможностей наказать его за предоставленное пространство. К сожалению, в завершающих фазах атак мы допускали досадные ошибки и не воспользовались выгодными моментами. Наша команда знает себе цену. Мы не первый год выступаем на этой еврокубковой стадии. Не в обиду «Црвене Звезде», мы играли с соперниками и посильнее. Ребята реально понимали, что в этом матче можно было победить.

С другой стороны, отдадим должное хозяйским защитникам, которые грамотно нас встречали. Тем не менее две наши атаки, завершенные ударами в перекладину, были проведены по всем классическим канонам. Ребята разыграли мяч великолепно. В этих эпизодах нам элементарно не повезло.

При подготовке к игре заметили, что «Црвена Звезда», как правило, забивает довольно быстрые голы, которые становятся залогом будущих побед. Мы учли это и приняли решение играть более осторожно. Первые 15−20 минут мы действовали правильно. Но потом сели чересчур низко. Нужно было чуть выше встречать оппонентов Саше Володько и Иваничу. В результате мы сильно выматывались, не успевали остановить соперника и взять мяч под контроль. К тому же допускали потери и снова вынуждены были вступать в отбор, — приводит слова Ермаковича официальный сайт БАТЭ.

14.09.2017 22:05 Групповой турнир: Группа H Rajko Mitic Stadium
Црвена Звезда 1:1 БАТЭ
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Владан Милоевич Александр Ермакович
Голы
54′ Неманья Радоньич (С. Срнич) 49
13 Николай Сигневич (М. Иванич) 72′
Составы
Милан Борян 82
Милан Родич 23
Филип Стойкович 30
15′ Вуядин Савич 90
Дамьен Ле Таллек 4
90+2′ Гелор Канга 8
Митчелл Дональд (к) 20
Ричмонд Боаки 14
89′ Ненад Крстичич 7
Ненад Милияш 10
72′ Неманья Радоньич 49
Рикарду Кавальканте Рикардинью 89
77′ Славолюб Срнич 55
Александр Пешич 45
48 Денис Щербицкий
3 Виталий Гайдучик
19 Неманья Милунович
33 Денис Поляков
10 Мирко Иванич
17 Алексей Риос
21 Станислав Драгун 47′
62 Михаил Гордейчук
8 Александр Володько 61′
13 Николай Сигневич 90+4′
22 Игорь Стасевич 83′
42 Максим Володько
20 Виталий Родионов (к) 74′ 53′
55 Дмитрий Бага
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
24 Удары (всего) 12
6 Удары в створ 3
0 Штанги, перекладины 2
7 Угловые 1
8 Фолы 16
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Евгений Арановский (Украина)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
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Главный тренер БАТЭ: Полной удовлетворенности ничьей с «Црвеной Звездой» нет

Главный тренер БАТЭ: Полной удовлетворенности ничьей с «Црвеной Звездой» нет

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович в интервью официальному сайту клуба поделился мнением о матче первого круга группового раунда Лиги Европы, в котором борисовчане сыграли на выезде вничью с белградской Црвеной Звездой (1:1).
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