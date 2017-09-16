Ермакович: Не в обиду «Црвене Звезде», но БАТЭ играл с соперниками и посильнее

Как есть, так есть. Мы могли как победить, так и уступить. Полной удовлетворенности результатом нет. Когда соперник большими силами пошел вперед, у нас было много возможностей наказать его за предоставленное пространство. К сожалению, в завершающих фазах атак мы допускали досадные ошибки и не воспользовались выгодными моментами. Наша команда знает себе цену. Мы не первый год выступаем на этой еврокубковой стадии. Не в обиду «Црвене Звезде», мы играли с соперниками и посильнее. Ребята реально понимали, что в этом матче можно было победить.



С другой стороны, отдадим должное хозяйским защитникам, которые грамотно нас встречали. Тем не менее две наши атаки, завершенные ударами в перекладину, были проведены по всем классическим канонам. Ребята разыграли мяч великолепно. В этих эпизодах нам элементарно не повезло.



При подготовке к игре заметили, что «Црвена Звезда», как правило, забивает довольно быстрые голы, которые становятся залогом будущих побед. Мы учли это и приняли решение играть более осторожно. Первые 15−20 минут мы действовали правильно. Но потом сели чересчур низко. Нужно было чуть выше встречать оппонентов Саше Володько и Иваничу. В результате мы сильно выматывались, не успевали остановить соперника и взять мяч под контроль. К тому же допускали потери и снова вынуждены были вступать в отбор, — приводит слова Ермаковича официальный сайт БАТЭ.