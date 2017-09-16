Микаэль Лустиг: Месси не позволил бы себе такого отношения к сопернику, как Неймар

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При счете 3:0 бразилец потрепал иронично форварда «кельтов» Рэлстона, показав ему три пальца.

— Неймар никогда не сравнится с Месси, никогда не будет на него похож, — цитирует A Bola Лустига. — Лионель не позволил бы себе такого отношения к сопернику.