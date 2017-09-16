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16 сентября 2017, 10:49 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Микаэль Лустиг: Месси не позволил бы себе такого отношения к сопернику, как Неймар

Защитник «Селтика» Микаэль Лустиг выразил недовольство поведением нападающего «ПСЖ» Неймара в матче между командами в 1-м тура группового турнира Лиги чемпионов.

Защитник <span class=error>Селтика</span> <span class=error>Микаэль</span> <span class=error>Лустиг</span> выразил недовольство поведением нападающего <span class=error>ПСЖ</span> <span class=error>Неймара</span> в матче между командами в 1-м тура группового турнира Лиги чемпионов. Увеличить
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При счете 3:0 бразилец потрепал иронично форварда «кельтов» Рэлстона, показав ему три пальца.

— Неймар никогда не сравнится с Месси, никогда не будет на него похож, — цитирует A Bola Лустига. — Лионель не позволил бы себе такого отношения к сопернику.

12.09.2017 21:45 Зрители 57562 Групповой турнир: Группа B Celtic Park
Селтик 0:5 ПСЖ
Первый тайм: 0:3
Главные тренеры
Брендан Роджерс Эмери Унаи
Голы
10 Неймар (А. Рабьо) 19′
29 Кильян Мбаппе (Неймар) 34′
9 Эдинсон Кавани 40′
23 Микаэль Лустиг 83′
9 Эдинсон Кавани (Л. Кюрзава) 85′
Составы
Крейг Гордон 1
53′ Энтони Ралстон 56
Киран Тирни 63
39′ Йозо Шимунович 5
Микаэль Лустиг 23
Скотт Синклэйр 11
Скотт I Браун (к) 8
Оливье Нтчам 21
77′ Патрик Робертс 7
Джеймс Форрест 49
45′ Стюарт Армстронг 14
Томми Рогич 18
69′ Ли Гриффитс 9
Одсонн Эдуар 22
16 Альфонс Ареола
32 Дани Алвес
20 Левен Кюрзава
2 Тиагу Силва (к)
5 Маркиньюс
6 Марко Верратти
9 Эдинсон Кавани
8 Тиагу Мотта
10 Неймар 76′
25 Адриен Рабьо 61′
23 Юлиан Дракслер
29 Кильян Мбаппе 84′
18 Джовани Ло Сельсо
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
7 Удары (всего) 10
4 Удары в створ 6
3 Угловые 4
5 Фолы 4
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Даниэле Орсато (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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