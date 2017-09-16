Микаэль Лустиг: Месси не позволил бы себе такого отношения к сопернику, как Неймар
Защитник «Селтика» Микаэль Лустиг выразил недовольство поведением нападающего «ПСЖ» Неймара в матче между командами в 1-м тура группового турнира Лиги чемпионов.
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При счете 3:0 бразилец потрепал иронично форварда «кельтов» Рэлстона, показав ему три пальца.
— Неймар никогда не сравнится с Месси, никогда не будет на него похож, — цитирует A Bola Лустига. — Лионель не позволил бы себе такого отношения к сопернику.
|12.09.2017 21:45
|Зрители 57562
|Групповой турнир: Группа B
|Celtic Park
Главные тренеры
|Брендан Роджерс
|Эмери Унаи
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Удары (всего)
|10
|4
|Удары в створ
|6
|3
|Угловые
|4
|5
|Фолы
|4
|2
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Даниэле Орсато (Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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