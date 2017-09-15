УЕФА: Смолов дисквалифицирован за несогласие с решением арбитра
МОСКВА, 15 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал нападающего «Краснодара» Федора Смолова на один матч за поведение по отношению к главному арбитру ответной встречи квалификации Лиги Европы против сербской «Црвены Звезды». Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе УЕФА.
Ранее генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг сообщил ТАСС, что Смолов дисквалифицирован на один еврокубковый матч, однако причины данного решения не разглашались.
«Мы подтверждаем, что инцидент был связан с несогласием с решением судьи (матч обслуживал немецкий арбитр Тобиас Штилер — прим. ТАСС)», — сообщили в
Ответный матч раунда
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