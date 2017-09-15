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15 сентября 2017, 18:15 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

УЕФА: Смолов дисквалифицирован за несогласие с решением арбитра

МОСКВА, 15 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал нападающего «Краснодара» Федора Смолова на один матч за поведение по отношению к главному арбитру ответной встречи квалификации Лиги Европы против сербской «Црвены Звезды». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УЕФА.

Ранее генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг сообщил ТАСС, что Смолов дисквалифицирован на один еврокубковый матч, однако причины данного решения не разглашались.

«Мы подтверждаем, что инцидент был связан с несогласием с решением судьи (матч обслуживал немецкий арбитр Тобиас Штилер — прим. ТАСС)», — сообщили в пресс-службе организации.

Ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между «Краснодаром» и «Црвеной Звездой» прошел 24 августа в Сербии и завершился победой хозяев со счетом 2:1. В первом матче выиграл «Краснодар» (3:2), однако по сумме двух встреч за счет большего количества забитых мячей на чужом поле в групповой раунд турнира вышла «Црвена Звезда».

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