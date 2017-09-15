УЕФА: Смолов дисквалифицирован за несогласие с решением арбитра

Ранее генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг сообщил ТАСС, что Смолов дисквалифицирован на один еврокубковый матч, однако причины данного решения не разглашались.

«Мы подтверждаем, что инцидент был связан с несогласием с решением судьи (матч обслуживал немецкий арбитр Тобиас Штилер — прим. ТАСС)», — сообщили в пресс-службе организации.