УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении «Шахтера»
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении «Шахтера» по итогам матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Наполи» (2:1), информирует
пресс-служба организации.
Причиной этому стало поведение болельщиков «горняков», которые использовали файеры. О нарушениях со стороны фанатов неаполитанцев не сообщается. Дело будет рассмотрено 19 октября.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter