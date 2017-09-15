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15 сентября 2017, 18:13 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении «Шахтера»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении «Шахтера» по итогам матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Наполи» (2:1), информирует пресс-служба организации.

Причиной этому стало поведение болельщиков «горняков», которые использовали файеры. О нарушениях со стороны фанатов неаполитанцев не сообщается. Дело будет рассмотрено 19 октября.

Шахтер Д
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