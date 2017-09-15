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15 сентября 2017, 16:49 | Футбол: Еврокубки | Интерфакс

Кокорин вошел в символическую сборную Лиги Европы

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU — Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин получил место в символической сборной, составленной по итогам матчей первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

У Зенита из-за травмы вне заявки на матч остался аргентинский полузащитник Леандро Паредес летом перешедший в петербурсгкий клуб из Ромы и за короткий срок успевший стать штатным исполнителем стандартных положений. Из-за повреждения не полетел в Македонию и Олег Шатов. Также главный тренер Зенита Роберто Манчини принял решение оставить в Санкт-Петербурге Юрия Лодыгина и Александра Анюкова. Увеличить
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«После матчей первой сессии на вершину рейтинга на какое-то время взобрался Андре Силва, однако к концу дня Александр Кокорин вернулся на свое законное место. В поединке с “Вардаром” нападающий быстро оформил дубль, а затем в эпизоде, когда легко мог забивать сам, отдал партнеру передачу на пустые ворота. Итог — победа “Зенита” со счетом 5:0», — прокомментировала пресс-служба УЕФА на сайте организации присутствие Кокорина в символической сборной.

«Партнерами» Кокорина по сборной стали вратарь Яго Эррерин («Атлетик»), защитники Эктор Бельерин («Арсенал»), Диего Льоренте («Реал Сосьедад»), Андреа Масьелло («Аталанта»), Эдуард Соболь («Славия»), полузащитники Родриго Эрнандес («Вильяреал»), Хакан Чалханоглу («Милан»), Серхио Каналес («Реал Сосьедад»), Димитри Пайет («Олимпик»), нападающий Андре Силва («Милан»).

Матч «Вардар» — «Зенит» прошел в Македонии в четверг.

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