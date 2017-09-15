Кокорин вошел в символическую сборную Лиги Европы

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«После матчей первой сессии на вершину рейтинга на какое-то время взобрался Андре Силва, однако к концу дня Александр Кокорин вернулся на свое законное место. В поединке с “Вардаром” нападающий быстро оформил дубль, а затем в эпизоде, когда легко мог забивать сам, отдал партнеру передачу на пустые ворота. Итог — победа “Зенита” со счетом 5:0», — прокомментировала пресс-служба УЕФА на сайте организации присутствие Кокорина в символической сборной.

Футбол Лига Европы 2017/2018 Группа L, 14.09.2017, 22:05 0:5 Вардар Зенит

«Партнерами» Кокорина по сборной стали вратарь Яго Эррерин («Атлетик»), защитники Эктор Бельерин («Арсенал»), Диего Льоренте («Реал Сосьедад»), Андреа Масьелло («Аталанта»), Эдуард Соболь («Славия»), полузащитники Родриго Эрнандес («Вильяреал»), Хакан Чалханоглу («Милан»), Серхио Каналес («Реал Сосьедад»), Димитри Пайет («Олимпик»), нападающий Андре Силва («Милан»).

Матч «Вардар» — «Зенит» прошел в Македонии в четверг.