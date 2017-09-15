Кокорин вошел в символическую сборную Лиги Европы
Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU — Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин получил место в символической сборной, составленной по итогам матчей первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.
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«После матчей первой сессии на вершину рейтинга на
«Партнерами» Кокорина по сборной стали вратарь Яго Эррерин («Атлетик»), защитники Эктор Бельерин («Арсенал»), Диего Льоренте («Реал Сосьедад»), Андреа Масьелло («Аталанта»), Эдуард Соболь («Славия»), полузащитники Родриго Эрнандес («Вильяреал»), Хакан Чалханоглу («Милан»), Серхио Каналес («Реал Сосьедад»), Димитри Пайет («Олимпик»), нападающий Андре Силва («Милан»).
Матч «Вардар» — «Зенит» прошел в Македонии в четверг.
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