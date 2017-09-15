Нападающий «Зенита» Кокорин — в команде недели Лиги Европы
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин был включён в команду недели Лиги Европы.
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Об этом говорится на официальной странице УЕФА в «Твиттере».
Накануне «Зенит» в первом туре группового турнира Лиги Европы на выезде разгромил «Вардар» (5:0). Александра Кокорин отметился дублем и отдал голевой пас.
Полностью команда недели выглядит следующим образом:
Вратарь: Яго Эррерин («Атлетик»).
Защитники: Эдуард Соболь («Славия»), Андреа Мазиелло («Аталанта»), Диего Льоренте («Реал Сосьедад»), Эктор Бельерин («Арсенал»).
Полузащитники: Родриго Эрнандес («Вильярреал»), Димитри Пайет («Марсель»), Хакан Чалханоглу («Милан»), Серхио Каналес («Реал Сосьедад»).
Нападающие: Александр Кокорин («Зенит»), Андре Силва («Милан»).
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