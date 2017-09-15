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15 сентября 2017, 17:43 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Нападающий «Зенита» Кокорин — в команде недели Лиги Европы

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин был включён в команду недели Лиги Европы.

У Зенита из-за травмы вне заявки на матч остался аргентинский полузащитник Леандро Паредес летом перешедший в петербурсгкий клуб из Ромы и за короткий срок успевший стать штатным исполнителем стандартных положений. Из-за повреждения не полетел в Македонию и Олег Шатов. Также главный тренер Зенита Роберто Манчини принял решение оставить в Санкт-Петербурге Юрия Лодыгина и Александра Анюкова. Увеличить
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© AP 2017

Об этом говорится на официальной странице УЕФА в «Твиттере».

Накануне «Зенит» в первом туре группового турнира Лиги Европы на выезде разгромил «Вардар» (5:0). Александра Кокорин отметился дублем и отдал голевой пас.

Полностью команда недели выглядит следующим образом:

Вратарь: Яго Эррерин («Атлетик»).

Защитники: Эдуард Соболь («Славия»), Андреа Мазиелло («Аталанта»), Диего Льоренте («Реал Сосьедад»), Эктор Бельерин («Арсенал»).

Полузащитники: Родриго Эрнандес («Вильярреал»), Димитри Пайет («Марсель»), Хакан Чалханоглу («Милан»), Серхио Каналес («Реал Сосьедад»).

Нападающие: Александр Кокорин («Зенит»), Андре Силва («Милан»).

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