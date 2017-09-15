МОСКВА, 15 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал нападающего «Краснодара» Федора Смолова на один матч за поведение по отношению к главному арбитру ответной встречи квалификации Лиги Европы против сербской «Црвены Звезды». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УЕФА.