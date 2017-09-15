Скауты «Ньюкасла» и «Тоттенхэма» вновь просмотрели форварда ЦСКА Оланаре

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Как сообщает themag.co.uk, скауты английского клуба побывали на матче первого тура группового турнира Лиги чемпионов между ЦСКА и «Бенфикой». Встреча, проходившая в Лиссабоне, завершилась в пользу «армейцев» (2:1).

Нигерийский нападающий появился на поле в стартовом составе, но результативными действиями не отметился. На 67-й минуте 23-летний футболист был заменён.

Напомним, что в августе скауты этих же английских клубов присутствовали на матче «Янг Бойз» — ЦСКА. В нынешнем сезоне Аарон Оланаре принял участие в 8 официальных матчах за ЦСКА и забил 1 гол.