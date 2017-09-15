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15 сентября 2017, 15:11 | Футбол: Еврокубки | Советский спорт

Салах стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Полузащитник «Ливерпуля» Мохаммед Салах признан лучшим игроком первого тура Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.

Полузащитник Ливерпуля Мохаммед <span class=error>Салах</span> признан лучшим игроком первого тура Лиги чемпионов сообщает официальный сайт <span class=error>УЕФА</span>. Увеличить
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Салах опередил нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и форварда «Реала» Криштиану Роналду, набрав больше 50% голосов.

Среди претендентов на награду также были нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн, полузащитник «Шахтера» Тайсон, форвард «ПСЖ» Неймар, полузащитник «Баварии» Хамес Родригес и нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромеру Лукаку.

Напомним, что Салах отметился забитым голом в ворота «Севильи» (2:2).

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