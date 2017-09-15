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15 сентября 2017, 15:05 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Смолов дисквалифицирован на один матч еврокубков

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов дисквалифицирован на один матч еврокубков.

Нападающий Краснодара Федор Смолов дисквалифицирован на один матч <span class=error>еврокубков</span>. Увеличить
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Санкции УЕФА наложены по итогам ответной встречи с сербской «Црвеной Звездой» (1:2) в Лиге Европы.

По всей видимости, арбитры обратили внимание на эмоции Смолова в общении с ними, указав это в протоколе встречи.

— Да, информацию о дисквалификации подтверждаем, — говорим генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг. — Мы ждем мотивировочную часть, после чего сформируем позицию. (Сергей ЕГОРОВ).

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УЕФА открыл дело в отношении «Кельна» и «Арсенала» из-за беспорядков на матче Лиги Европы

ТАСС, 15 сентября. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении английского «Арсенала» и немецкого «Кельна» по итогам беспорядков во время матча Лиги Европы. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
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