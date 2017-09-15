Смолов дисквалифицирован на один матч еврокубков

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Санкции УЕФА наложены по итогам ответной встречи с сербской «Црвеной Звездой» (1:2) в Лиге Европы.

По всей видимости, арбитры обратили внимание на эмоции Смолова в общении с ними, указав это в протоколе встречи.

— Да, информацию о дисквалификации подтверждаем, — говорим генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг. — Мы ждем мотивировочную часть, после чего сформируем позицию. (Сергей ЕГОРОВ).