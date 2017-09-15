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15 сентября 2017, 13:38 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

УЕФА открыл дело в отношении «Кельна» и «Арсенала» из-за беспорядков на матче Лиги Европы

ТАСС, 15 сентября. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении английского «Арсенала» и немецкого «Кельна» по итогам беспорядков во время матча Лиги Европы. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

В четверг в Лондоне прошла встреча первого тура группового раунда Лиги Европы. «Арсенал» обыграл «Кельн» со счетом 3:1.

Начало матча было отложено на час из соображений безопасности, так как из Германии прибыло 20 тысяч болельщиков «Кельна», 17 тысяч — без билетов на игру. Перед игрой произошло несколько столкновений между фанатами «Кельна» и лондонскими полицейскими, в частности, болельщики проникли на стадион «Арсенала» «Эмирэйтс» без билетов и заняли места на домашней трибуне. После задержки игры полицейские попросили безбилетников покинуть арену. Позднее стало известно, что пять человек были арестованы лондонской полицией.

УЕФА открыл дела в отношении «Кельна» по четырем нарушениям дисциплинарного регламента: беспорядки в толпе, нанесения ущерба, использование пиротехники и бросание посторонних предметов на поле.

В отношении «Арсенала» дело открыто по одному нарушению: блокировка лестницы в секторе, где располагались болельщики гостей.

Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрит оба дела 21 сентября.

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