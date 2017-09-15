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15 сентября 2017, 12:16 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Главный тренер «Вардара»: Не нашли решение против великолепных Кокорина и Дзюбы

Главный тренер «Вардара» Чедомир Яневски прокомментировал поражение своей команды во встрече с «Зенитом» (0:5) в первом туре группового этапа Лиги Европы, отметив игру нападающих питерского клуба Александра Кокорина и Артёма Дзюбы.

У Зенита из-за травмы вне заявки на матч остался аргентинский полузащитник Леандро Паредес летом перешедший в петербурсгкий клуб из Ромы и за короткий срок успевший стать штатным исполнителем стандартных положений. Из-за повреждения не полетел в Македонию и Олег Шатов. Также главный тренер Зенита Роберто Манчини принял решение оставить в Санкт-Петербурге Юрия Лодыгина и Александра Анюкова. Увеличить
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© AP 2017

«Когда вы пропускаете гол уже после пяти минут игры с такой командой, как “Зенит”, вернуться в игру сложно. Это был не наш день. Нам не удалось показать свою игру, мы быстро пропустили второй гол. Не нашли решение против великолепных Кокорина и Дзюбы», — цитирует Яневски sportski.mk.

В матче с «Вардаром» Александр Кокорин оформил дубль и отдал голевой пас на Артёма Дзюбу.

14.09.2017 22:05 Групповой турнир: Группа L National Arena Filip II
Вардар 0:5 Зенит
Первый тайм: 0:3
Главные тренеры
Чедомир Яневски Роберто Манчини
Голы
9 Александр Кокорин (К. Нобоа) 6′
9 Александр Кокорин (Д. Полоз) 21′
22 Артем Дзюба (А. Кокорин) 39′
60 Бранислав Иванович 66′
10 Эмилиано Ариэль Ригони (К. Нобоа) 89′
Составы
Филип Гачевски 90
Оганес Амбарцумян 19
Бобан Грнчаров (к) 6
Дарко Велкоски 14
57′ Джамбул Джигаури 7
43′ Жуан Фелипе 70
Тигран Барсегян 11
Бобан Николов 20
44′ Владица Брдаровски 77
Дарко Глишич 32
70′ Деян Блажевски 9
Италу 48
64′ Никола Глигоров 16
Висар Муслиу 5
99 Андрей Лунев
4 Доменико Кришито (к)
30 Эмануэль Маммана
14 Далер Кузяев
7 Дмитрий Полоз
16 Кристиан Нобоа
22 Артем Дзюба
8 Матиас Краневиттер
60 Бранислав Иванович 78′
3 Денис Терентьев
23 Миха Мевля 82′
18 Юрий Жирков
9 Александр Кокорин 64′
10 Эмилиано Ариэль Ригони
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
0 Голевые моменты 8
13 Удары (всего) 12
5 Удары в створ 5
5 Угловые 4
4 Фолы 15
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Якоб Кехлет (Дания)
Боковой судья Микаэль Тюкгорд (Дания)
Боковой судья Йенс Мое (Дания)
Боковой судья Хейне Серенсен (Дания)
Боковой судья Хенрик Ларсен (Дания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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