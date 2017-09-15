Главный тренер «Вардара»: Не нашли решение против великолепных Кокорина и Дзюбы
Главный тренер «Вардара» Чедомир Яневски прокомментировал поражение своей команды во встрече с «Зенитом» (0:5) в первом туре группового этапа Лиги Европы, отметив игру нападающих питерского клуба Александра Кокорина и Артёма Дзюбы.
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«Когда вы пропускаете гол уже после пяти минут игры с такой командой, как “Зенит”, вернуться в игру сложно. Это был не наш день. Нам не удалось показать свою игру, мы быстро пропустили второй гол. Не нашли решение против великолепных Кокорина и Дзюбы», — цитирует Яневски sportski.mk.
В матче с «Вардаром» Александр Кокорин оформил дубль и отдал голевой пас на Артёма Дзюбу.
|14.09.2017 22:05
|Групповой турнир: Группа L
|National Arena Filip II
Главные тренеры
|Чедомир Яневски
|Роберто Манчини
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|8
|13
|Удары (всего)
|12
|5
|Удары в створ
|5
|5
|Угловые
|4
|4
|Фолы
|15
|1
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Якоб Кехлет (Дания)
|Боковой судья
|Микаэль Тюкгорд (Дания)
|Боковой судья
|Йенс Мое (Дания)
|Боковой судья
|Хейне Серенсен (Дания)
|Боковой судья
|Хенрик Ларсен (Дания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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