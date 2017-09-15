Главный тренер «Вардара»: Не нашли решение против великолепных Кокорина и Дзюбы

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«Когда вы пропускаете гол уже после пяти минут игры с такой командой, как “Зенит”, вернуться в игру сложно. Это был не наш день. Нам не удалось показать свою игру, мы быстро пропустили второй гол. Не нашли решение против великолепных Кокорина и Дзюбы», — цитирует Яневски sportski.mk.

В матче с «Вардаром» Александр Кокорин оформил дубль и отдал голевой пас на Артёма Дзюбу.