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15 сентября 2017, 12:06 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Витория» — первый клуб в еврокубке, не выпустивший в основе ни одного европейца

«Витория Гимарайнш» стала первым клубом, который в матче еврокубка не выпустил на поле в основном составе ни одного европейца.

Произошло это в первом туре группового турнира Лиги Европы с «Ред Булл Зальцбург» (1:1), сообщает Bleacher Report.

В составе португальского клуба с первых минут вышли четыре бразильца, два колумбийца, и по одному ивуарийцу, ганцу, перуанцу, венесуэльцу и уругвайцу. При этом во втором тайме на поле появился лишь один европеец — португалец Франциско Родригес, который на 57-й минуте заменил Паоло Уртадо.

Витория Гимарайнш
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