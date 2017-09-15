Произошло это в первом туре группового турнира Лиги Европы с «Ред Булл Зальцбург» (1:1), сообщает Bleacher Report.

В составе португальского клуба с первых минут вышли четыре бразильца, два колумбийца, и по одному ивуарийцу, ганцу, перуанцу, венесуэльцу и уругвайцу. При этом во втором тайме на поле появился лишь один европеец — португалец Франциско Родригес, который на 57-й минуте заменил Паоло Уртадо.