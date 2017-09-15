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15 сентября 2017, 11:00 | Футбол: Еврокубки | СБ - Беларусь сегодня

Главный тренер БАТЭ: Полной удовлетворенности ничьей с «Црвеной Звездой» нет

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович в интервью официальному сайту клуба поделился мнением о матче первого круга группового раунда Лиги Европы, в котором борисовчане сыграли на выезде вничью с белградской Црвеной Звездой (1:1).

Главный тренер <span class=error>БАТЭ</span> Александр <span class=error>Ермакович</span> в интервью официальному сайту клуба поделился мнением о матче первого круга группового раунда Лиги Европы в котором <span class=error>борисовчане</span> сыграли на выезде вничью с белградской <span class=error>Црвеной</span> Звездой (1:1). Увеличить
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Наставник чемпиона Беларуси отметил, что «красно-белые» ничем особенным не удивили и предстали именно той командой, к которой готовились в Борисове.

— Хорошая, качественная игра получилась с обеих сторон, с большим количеством моментов. И мы, и хозяева можем сетовать на упущенные шансы. Проиграть было бы обидно любой из команд, — отметил Ермакович.

По его словам, относиться к результату встречи нужно по принципу «как есть, так есть».

 — Мы могли как победить, так и уступить. Полной удовлетворенности результатом нет. Когда соперник большими силами пошел вперед, у нас было много возможностей наказать его за предоставленное пространство. К сожалению, в завершающих фазах атак мы допускали досадные ошибки и не воспользовались выгодными моментами, — сказал главный тренер «желто-синих».

Он также добавил, что игроки БАТЭ не испытывали особой радости после финального свистка, так как команда знает себе цену.

— Мы не первый год выступаем на этой еврокубковой стадии. Не в обиду «Црвене Звезде», мы играли с соперниками и посильнее. Ребята реально понимали, что в этом матче можно было победить, — резюмировал Ермакович.

Следующий матч в Лиге Европы БАТЭ проведет на «Борисов-Арене» 28 сентября. Чемпионы Беларуси примут лондонский «Арсенал», который в первой игре выиграл дома у «Кёльна» (3:1) и лидирует в группе «Н».

Подготовил Вадим Шундалов

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