Президент «Зенита» Фурсенко подарил болельщику галстук после победы над «Вардаром»
Президент петербургского «Зенита» Сергей Фурсенко подарил болельщику команды галстук после завершения первого матча группового этапа Лиги Европы.
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«Он попросил у меня мой галстук, но он фартовый, и я его всегда надеваю.
Поэтому я попросил галстук у своего коллеги. Обещал болельщику, что отдам ему галстук, но не мой. Мы никогда болельщиков не обманываем", — цитирует его официальный сайт клуба.
Петербургский «Зенит» одержал убедительную победу над «Вардаром» в матче первого тура группы L Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 5:0.
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