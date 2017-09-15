Президент «Зенита» Фурсенко подарил болельщику галстук после победы над «Вардаром»

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«Он попросил у меня мой галстук, но он фартовый, и я его всегда надеваю.

Футбол Лига Европы 2017/2018 Группа L, 14.09.2017, 22:05 0:5 Вардар Зенит

Поэтому я попросил галстук у своего коллеги. Обещал болельщику, что отдам ему галстук, но не мой. Мы никогда болельщиков не обманываем", — цитирует его официальный сайт клуба.

Петербургский «Зенит» одержал убедительную победу над «Вардаром» в матче первого тура группы L Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 5:0.