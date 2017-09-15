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15 сентября 2017, 10:50 | Футбол: Еврокубки | Газета.Ру

Президент «Зенита» Фурсенко подарил болельщику галстук после победы над «Вардаром»

Президент петербургского «Зенита» Сергей Фурсенко подарил болельщику команды галстук после завершения первого матча группового этапа Лиги Европы.

Президент петербургского Зенита Сергей <span class=error>Фурсенко</span> подарил болельщику команды галстук после завершения первого матча группового этапа Лиги Европы. Увеличить
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© РИА "Новости"

«Он попросил у меня мой галстук, но он фартовый, и я его всегда надеваю.

Поэтому я попросил галстук у своего коллеги. Обещал болельщику, что отдам ему галстук, но не мой. Мы никогда болельщиков не обманываем", — цитирует его официальный сайт клуба.

Петербургский «Зенит» одержал убедительную победу над «Вардаром» в матче первого тура группы L Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 5:0.

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