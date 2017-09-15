Полиция Лондона арестовала пять человек на матче Лиги Европы «Арсенал» — «Кельн»
ТАСС, 15 сентября. Пять человек были арестованы после столкновений перед матчем футбольной Лиги Европы между английским «Арсеналом» и немецким «Кельном». Об этом сообщает телеканал Sky Sports.
В четверг в Лондоне прошла встреча первого тура группового раунда Лиги Европы. «Арсенал» обыграл «Кельн» со счетом 3:1.
Начало матча было отложено на час из соображений безопасности, так как из Германии прибыло 20 тысяч болельщиков «Кельна», 17 тысяч — без билетов на игру. Перед игрой произошло несколько столкновений между фанатами «Кельна» и лондонскими полицейскими, в частности, болельщики проникли на стадион «Арсенала» «Эмирэйтс» без билетов и заняли места на домашней трибуне. После задержки игры полицейские попросили безбилетников покинуть арену.
«Каких-либо значительных инцидентов не зафиксировано. Пять человек были арестованы по подозрению в нарушении общественного порядка», — сообщается в отчете полиции Лондона.
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер считает, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) должен провести расследование инцидента. «Они единственные, кто могут проанализировать факты произошедшего», — заявил французский специалист.
«Арсенал» и «Кельн» выступают в группе Н с сербской «Црвеной Звездой» и белорусским БАТЭ. В следующем матче «Арсенал» сыграет в гостях с БАТЭ 28 сентября, в тот же день «Кельн» примет «Црвену Звезду».
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