Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/31014484/
15 сентября 2017, 10:48 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Полиция Лондона арестовала пять человек на матче Лиги Европы «Арсенал» — «Кельн»

ТАСС, 15 сентября. Пять человек были арестованы после столкновений перед матчем футбольной Лиги Европы между английским «Арсеналом» и немецким «Кельном». Об этом сообщает телеканал Sky Sports.

В четверг в Лондоне прошла встреча первого тура группового раунда Лиги Европы. «Арсенал» обыграл «Кельн» со счетом 3:1.

Начало матча было отложено на час из соображений безопасности, так как из Германии прибыло 20 тысяч болельщиков «Кельна», 17 тысяч — без билетов на игру. Перед игрой произошло несколько столкновений между фанатами «Кельна» и лондонскими полицейскими, в частности, болельщики проникли на стадион «Арсенала» «Эмирэйтс» без билетов и заняли места на домашней трибуне. После задержки игры полицейские попросили безбилетников покинуть арену.

«Каких-либо значительных инцидентов не зафиксировано. Пять человек были арестованы по подозрению в нарушении общественного порядка», — сообщается в отчете полиции Лондона.

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер считает, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) должен провести расследование инцидента. «Они единственные, кто могут проанализировать факты произошедшего», — заявил французский специалист.

«Арсенал» и «Кельн» выступают в группе Н с сербской «Црвеной Звездой» и белорусским БАТЭ. В следующем матче «Арсенал» сыграет в гостях с БАТЭ 28 сентября, в тот же день «Кельн» примет «Црвену Звезду».

Арсенал
Новости Матчи Состав Статистика
Кельн
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости

Глава комиссии спортсменов МОК: "чистые" российские атлеты должны выступить на ОИ-2018

Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

Глава МПК уверен в сохранении прогресса на пути к восстановлению паралимпизма России

Не предел мечтаний: "Локомотив" сыграл вничью с "Копенгагеном" в матче Лиги Европы