В четверг в Лондоне прошла встреча первого тура группового раунда Лиги Европы. «Арсенал» обыграл «Кельн» со счетом 3:1.

Начало матча было отложено на час из соображений безопасности, так как из Германии прибыло 20 тысяч болельщиков «Кельна», 17 тысяч — без билетов на игру. Перед игрой произошло несколько столкновений между фанатами «Кельна» и лондонскими полицейскими, в частности, болельщики проникли на стадион «Арсенала» «Эмирэйтс» без билетов и заняли места на домашней трибуне. После задержки игры полицейские попросили безбилетников покинуть арену.

«Каких-либо значительных инцидентов не зафиксировано. Пять человек были арестованы по подозрению в нарушении общественного порядка», — сообщается в отчете полиции Лондона.

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер считает, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) должен провести расследование инцидента. «Они единственные, кто могут проанализировать факты произошедшего», — заявил французский специалист.

«Арсенал» и «Кельн» выступают в группе Н с сербской «Црвеной Звездой» и белорусским БАТЭ. В следующем матче «Арсенал» сыграет в гостях с БАТЭ 28 сентября, в тот же день «Кельн» примет «Црвену Звезду».