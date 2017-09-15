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https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/31014472/
15 сентября 2017, 10:44 | Футбол: Еврокубки | Прессбол

Рулевой «Црвены Звезды» Владан Милоевич: Сожалею, но ничья в матче с БАТЭ справедлива

Главный тренер «Црвены Звезды» Владан Милоевич поделился впечатлениями о матче Лиги Европы против БАТЭ (1:1).

Главный тренер <span class=error>Црвены</span> Звезды <span class=error>Владан</span> <span class=error>Милоевич</span> поделился впечатлениями о матче Лиги Европы против <span class=error>БАТЭ</span> (1:1). Увеличить
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БАТЭ имел свои шансы, у нас были свои, так что трудно сказать, кто был ближе к победе. Возможно, чуть-чуть мы. Проводить подобные встречи — действительно нечто особенное. Сказал игрокам, что мы должны забить второй мяч и довести дело до конца. Но БАТЭ — опытная команда, имеющая план, и она может наказывать за ошибки. Могу сказать, что сожалею, однако результат 1:1 справедлив. В первые 20 минут мы были не в своей тарелке, делали то, о чем не договаривались. Парни знают, о чем я. Впоследствии собрались, вместе сделали все возможное. Впереди еще пять игр, переключаемся на них.

Хочу отметить атмосферу на стадионе и поддержку болельщиков, которые сражались с нами все 90 минут. Спасибо. Думаю, в текущем сезоне парни этого заслужили. В футболе вы не можете только обороняться или атаковать. Если идете вперед, рискуете получить гол в любое время. Мы хотели развить успех, не пытались удержать минимальное преимущество. Иногда действовали правильно, порой нет. Моя философия не в том, чтобы моя команда отступала — такого никогда не будет. Но против нас была команда, которая также выпустила второго форварда, пытаясь исправить ситуацию. Рад, что мои футболисты получили ценный опыт. Будем честны, для повышения в классе игры такого накала необходимо проводить на постоянной основе.

Всегда считаю, что нет ничего непоправимого. Данный матч уже в прошлом. Он будет проанализирован, но мы переходим к следующим задачам. «Црвена Звезда» долгое время отсутствовала на европейской арене. Организация игры от мелких до существенных нюансов показывает, что выступление в Европе — другое измерение. Но мы остаемся на земле и ни к кому не будем относиться с чрезмерным уважением. Будем отдаваться полностью на поле, а потом посмотрим, хватит ли этого для выхода из группы. По богатой истории, имени и фанатам «Црвена Звезда» — один из самых больших клубов в Европе, — приводит слова Милоевича официальный сайт белградского клуба.

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