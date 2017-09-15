Не все так плохо, или в чем «Астана» превзошла «Вильярреал» в первом туре Лиги Европы

Так, астанчане превзошли «подводников» в количестве подданных угловых 6−3. Это уже показатель того, что футболисты Станимира Стойлова не отсиживались в обороне, причем один из них привел к голу в ворота испанцев. И по этому показателю казахстанцы стали восьмыми после первого тура. Больше всего угловых подал «Янг Бойз» — десять.

А вот в других компонентах «Астана» уступила «Вильярреалу», но несильно. Удары: 12 (пять с створ) -16 (шесть в створ). Передачи: 405 (из них точных 336) — 521 (из них точных 441). Владение мячом: 46% — 54%. Отборы/Перехваты/Подборы: 33−35. Предупреждения: 1−2. Фолы: 6−16.

Футбол Лига Европы 2017/2018 Группа A, 14.09.2017, 20:00 3:1 Вильярреал Астана

Всего в первом туре было забито 65 мячей, 2,71 гола за игру. Больше всего мячей забивались с 46-й по 60-й и с 61-й по 75-й минуты. В обоих случаях по 14 голов.

Больше всего голов в первом туре забил «Милан» — пять. Список бомбардиров возглавил Андре Силва («Милан») — три гола. Больше всего точных передач сделал Асиер Ильярраменди («Реал Сосьедад») — 110. Больше всего сэйвов у Андре Хансена («Русенборг») — девять. Самый высокий процент точных передач у «Копенгагена» — 95%.

В первом туре по три мяча, кроме «Астаны», также пропустили «Скендербеу», «Эвертон», «Виктория», «Кельн» и «Витесс». Самые крупные поражения потерпели «Вардар» от «Зенита» 0:5, «Аустрия» от «Милана» 1:5, «Зюлте-Варегем» от «Ниццы» 1:5 и «Русенборг» от «Реал Сосьедада» 0:4.

Матчи второго тура пройдут 28 сентября. В этот день «Астана» на своем поле примет пражскую «Славию». Напомним, что в стартовом матче группового этапа Лиги Европы казахстанцы с разницей в два мяча проиграли «Вильярреалу».