Вильярреально недостаточно

На самом деле, до начала этого поединка очень много было разговоров о том, что что-то серьезное дружина из столицы нашей страны продемонстрировать на Пиренеях окажется не в состоянии. Такие прогнозы строились на основе как объективных предпосылок, вроде слишком высокого по сравнению с нашим уровня турнира в Ла Лиге, так и на достаточно субъективных — наподобие сокрушительного разгрома «ПСЖ» недавнего соперника «Астаны» по плей-офф Лиги Чемпионов УЕФА «Селтика». Однако реальность (вильярреальность даже в данном конкретном случае) на деле, как это частенько бывает, оказалась куда интереснее и непредсказуемее всяческих предсказаний и предположений.



Вряд ли «Астане» должно быть стыдно за свою созидательные действия в этом выездном поединке. Чего, конечно же, никак нельзя сказать о разрушительной игре приезжей дружины…



Сможет ли кто-то дать внятное объяснение грубым ляпам, допускавшимся игроками казахстанской команды в обороне в Вильярреале? Сомневаюсь. Ошибки эти были самыми разнообразными, но невроятно схожими в одном — они методично и планомерно приводили к забитым в наши ворота мячам. Создалось все же впечатление по этому матчу, что игра в три центральных защитника — это не для «Астаны». Между игроками часто возникали заметные разрывы, центрбеки не успевали страховать своих коллег. Показательным в этом плане стал первый мяч, забитый хозяевами. После длинной передачи с фланга Евгений Постников просто потерял находящегося в его зоне ответственности соперника, позволив тому организовать рандеву тет-а-тет с Ненадом Эричем. Там, конечно, и голкипер, представляется, действовал не самым лучшим образом, но это уже другой вопрос. Ситуация, когда в воротах казахстанской дружины побывал второй мяч, вообще выглядела бы анекдотичной, если бы не оказалась столь горькой для нас. Футболисты «Астаны» позволяли Седрик Бакамбу делать на подступах к своей штрафной буквально все, что только конголезцу заблагорассудится. Форвард успел и столкнуться, и упасть, и встать, и вновь подхватить мяч, и продвинуться с ним практически беспрепятственно сквозь нескольких игроков соперников, да еще и шлепнуть точно в дальний угол не забыл. Наверное, попроси африканец по ходу действа спортсменов в голубых футболках исполнить в его честь, скажем, ламбаду, те бы не замедлили повиноваться. Ну, и в эпизоде с третьим взятием ворот Ненада Эрича гости тотально проиграли футболистам местной команды в скорости — не в быстроте передвижений по полю даже, а в скорости принятия решений. В действиях представителей нашей команды тут напрочь отсутствовал автоматизм, являющийся, собственно, реальным индикатором сыгранности и тактической грамотности любого футбольного коллектива.



Сетовать сейчас на то, что игроками «Астаны» не было реализовано несколько неплохих моментов, никакого смысла нет. Как только гости забили один мяч — так тут же с интервалом в пару минут получили в свои ворота два. Очевидно, что «Вильярреал» действовал не с полной выкладкой, экономя в отсутствие из-за травм нескольких своих основных футболистов силы для скорого матча в рамках чемпионата Испании. Как только понадобилось, испанцы сразу же включились — и, как говорится, результат на табло. И все же…



И все же играть с таким «Вильярреалом» и пытаться отобрать у него очки на чужом поле было можно. Испанцы, на самом деле, позволяли своим гостям в этот вечер на собственном поле очень многое. И этим грех было не постараться воспользоваться. Вот только одних лишь активных действий впереди для реализации грез о приобретении очков на Пиренеях оказалось явно недостаточно. Необходимо было в то же самое время предельно собранно и сконцентрированно действовать в обороне. А именно здесь у «Астаны» проявились проблемы…



Стартовали с «минус 3». Ждем продолжения.