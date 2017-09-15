Немцы устроили беспорядки в Лондоне перед матчем Лиги Европы

Лондонский клуб выделил для немецких болельщиков квоту в три тысячи мест на стадионе «Эмирейтс», но в столицу Великобритании прибыло более 20 тысяч фанатов из Германии. Они скупали билеты у местных болельщиков и устроили драку со стюардами, чтобы те пустили их на арену. В итоге начало матча было отложено на час из-за невозможности обеспечить безопасность зрителей.

Матч прошел в четверг и завершился со счетом 3:1 в пользу «Арсенала».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">20,000+ <a href="https://twitter.com/hashtag/Koln?src=hash">#Koln</a> supporters today in London, who are louder than the <a href="https://twitter.com/hashtag/Arsenal?src=hash">#Arsenal</a> fans right now at Emirates stadium! <a href="https://twitter.com/hashtag/ARSvCOL?src=hash">#ARSvCOL</a> <a href="https://t.co/MQNtaWkVSG">pic.twitter.com/MQNtaWkVSG</a></p>— Life of a Punter (@thePunterLife) <a href="https://twitter.com/thePunterLife/status/908431783091474433">14 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>