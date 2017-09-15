Немцы устроили беспорядки в Лондоне перед матчем Лиги Европы
Болельщики немецкого «Кельна» устроили беспорядки в Лондоне перед матчем первого тура группового этапа Лиги Европы с местным «Арсеналом». Видео было опубликовано на странице Life of a punter в Twitter.
Лондонский клуб выделил для немецких болельщиков квоту в три тысячи мест на стадионе «Эмирейтс», но в столицу Великобритании прибыло более 20 тысяч фанатов из Германии. Они скупали билеты у местных болельщиков и устроили драку со стюардами, чтобы те пустили их на арену. В итоге начало матча было отложено на час
Матч прошел в четверг и завершился со счетом 3:1 в пользу «Арсенала».
Главные тренеры
|Арсен Венгер
|Петер Штегер
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|14
|Удары (всего)
|10
|7
|Удары в створ
|4
|4
|Угловые
|3
|6
|Фолы
|11
|6
|Офсайды
|4
Судьи
|Главный судья
|Хавьер Эстрада Фернандес (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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