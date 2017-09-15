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15 сентября 2017, 9:13 | Футбол: Еврокубки | Lenta.Ru

Немцы устроили беспорядки в Лондоне перед матчем Лиги Европы

Болельщики немецкого «Кельна» устроили беспорядки в Лондоне перед матчем первого тура группового этапа Лиги Европы с местным «Арсеналом». Видео было опубликовано на странице Life of a punter в Twitter.

Лондонский клуб выделил для немецких болельщиков квоту в три тысячи мест на стадионе «Эмирейтс», но в столицу Великобритании прибыло более 20 тысяч фанатов из Германии. Они скупали билеты у местных болельщиков и устроили драку со стюардами, чтобы те пустили их на арену. В итоге начало матча было отложено на час из-за невозможности обеспечить безопасность зрителей.

Матч прошел в четверг и завершился со счетом 3:1 в пользу «Арсенала».

14.09.2017 22:05 Групповой турнир: Группа H Emirates Stadium
Арсенал 3:1 Кельн
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Арсен Венгер Петер Штегер
Голы
49′ Сеад Колашинац 31
67′ Алексис Санчес (А. Ивоби) 7
82′ Эктор Бельерин 24
15 Джон Кордоба (Л. Биттенкурт) 9′
Составы
Давид Оспина 13
Пер Мертесакер (к) 4
Начо Монреаль 18
Эктор Бельерин 24
Энсли Мейтленд-Найлс 30
Мохамед Эль-Ненни 35
Алексис Санчес 7
Оливье Жиру 12
45′ Роб Холдинг 16
Сеад Колашинац 31
83′ Тео Уолкотт 14
Рейс Нелсон 61
68′ Алекс Ивоби 17
Джек Уилшир 10
1 Тимо Хорн
3 Доминик Хайнц
22 Хорхе Мере
6 Марко Хегер
21 Леонардо Биттенкурт
33 Маттиас Леманн (к)
34 Константин Рауш
15 Джон Кордоба
14 Йонас Хектор 35′
8 Милош Йоич
24 Лукас Клюнтер 76′
13 Юя Осако
11 Симон Цоллер 64′
7 Марсель Риссе
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 10
7 Удары в створ 4
4 Угловые 3
6 Фолы 11
6 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Хавьер Эстрада Фернандес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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