Тренер: Футболистам «Вардара» нужно извлечь уроки из матча с «Зенитом» в ЛЕ

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В четверг «Вардар» в Скопье проиграл «Зениту» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы со счетом 0:5.

«Матч начался плохо. Мы быстро пропустили необязательный гол, нам пришлось заново строить игру. Затем произошел несчастный случай, мы пропустили еще один мяч. Это усложнило ситуацию, — сказал Яневски, которого цитирует официальный сайт “Вардара”. — При счете 0:3 я сказал в раздевалке, что мы должны вернуться к самому началу, то есть к тому, чтобы полузащитники и нападающие действовали ближе друг к другу».

«Второй тайм мы начали хорошо. В первые 15 минут я не могу сказать, что у нас были шансы, но у нас было несколько угроз, ударов. Я думаю, что лучшая команда сегодня заслуженно выиграла. Нам нужно извлечь уроки из этой игры и исправить ошибки. Есть еще пять игр, в которых нам нужно будет продемонстрировать лучшую организацию и начать зарабатывать очки», — добавил он.

В параллельном матче «Реал Сосьедад» дома победил норвежский «Русенборг» — 4:0. Таким образом, после первого тура российский и испанский клубы набрали по три очка.