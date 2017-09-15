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15 сентября 2017, 8:36 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Тренер: Футболистам «Вардара» нужно извлечь уроки из матча с «Зенитом» в ЛЕ

МОСКВА, 15 сен — Р-Спорт. Футболистам «Вардара» нужно извлечь правильные уроки из крупного поражения в матче Лиги Европы с санкт-петербургским «Зенитом», заявил главный тренер македонцев Чедомир Яневски.

У Зенита из-за травмы вне заявки на матч остался аргентинский полузащитник Леандро Паредес летом перешедший в петербурсгкий клуб из Ромы и за короткий срок успевший стать штатным исполнителем стандартных положений. Из-за повреждения не полетел в Македонию и Олег Шатов. Также главный тренер Зенита Роберто Манчини принял решение оставить в Санкт-Петербурге Юрия Лодыгина и Александра Анюкова. Увеличить
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В четверг «Вардар» в Скопье проиграл «Зениту» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы со счетом 0:5.

«Матч начался плохо. Мы быстро пропустили необязательный гол, нам пришлось заново строить игру. Затем произошел несчастный случай, мы пропустили еще один мяч. Это усложнило ситуацию, — сказал Яневски, которого цитирует официальный сайт “Вардара”. — При счете 0:3 я сказал в раздевалке, что мы должны вернуться к самому началу, то есть к тому, чтобы полузащитники и нападающие действовали ближе друг к другу».

«Второй тайм мы начали хорошо. В первые 15 минут я не могу сказать, что у нас были шансы, но у нас было несколько угроз, ударов. Я думаю, что лучшая команда сегодня заслуженно выиграла. Нам нужно извлечь уроки из этой игры и исправить ошибки. Есть еще пять игр, в которых нам нужно будет продемонстрировать лучшую организацию и начать зарабатывать очки», — добавил он.

В параллельном матче «Реал Сосьедад» дома победил норвежский «Русенборг» — 4:0. Таким образом, после первого тура российский и испанский клубы набрали по три очка.

14.09.2017 22:05 Групповой турнир: Группа L National Arena Filip II
Вардар 0:5 Зенит
Первый тайм: 0:3
Главные тренеры
Чедомир Яневски Роберто Манчини
Голы
9 Александр Кокорин (К. Нобоа) 6′
9 Александр Кокорин (Д. Полоз) 21′
22 Артем Дзюба (А. Кокорин) 39′
60 Бранислав Иванович 66′
10 Эмилиано Ариэль Ригони (К. Нобоа) 89′
Составы
Филип Гачевски 90
Оганес Амбарцумян 19
Бобан Грнчаров (к) 6
Дарко Велкоски 14
57′ Джамбул Джигаури 7
43′ Жуан Фелипе 70
Тигран Барсегян 11
Бобан Николов 20
44′ Владица Брдаровски 77
Дарко Глишич 32
70′ Деян Блажевски 9
Италу 48
64′ Никола Глигоров 16
Висар Муслиу 5
99 Андрей Лунев
4 Доменико Кришито (к)
30 Эмануэль Маммана
14 Далер Кузяев
7 Дмитрий Полоз
16 Кристиан Нобоа
22 Артем Дзюба
8 Матиас Краневиттер
60 Бранислав Иванович 78′
3 Денис Терентьев
23 Миха Мевля 82′
18 Юрий Жирков
9 Александр Кокорин 64′
10 Эмилиано Ариэль Ригони
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
0 Голевые моменты 8
13 Удары (всего) 12
5 Удары в створ 5
5 Угловые 4
4 Фолы 15
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Якоб Кехлет (Дания)
Боковой судья Микаэль Тюкгорд (Дания)
Боковой судья Йенс Мое (Дания)
Боковой судья Хейне Серенсен (Дания)
Боковой судья Хенрик Ларсен (Дания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
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