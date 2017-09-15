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15 сентября 2017, 7:53 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Кокорин претендует на звание лучшего футболиста первого тура группового этапа Лиги Европы

ТАСС, 15 сентября. Нападающий «Зенита» Александр Кокорин вошел в число претендентов на звание лучшего игрока стартового тура группового этапа футбольной Лиги Европы. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

У Зенита из-за травмы вне заявки на матч остался аргентинский полузащитник Леандро Паредес летом перешедший в петербурсгкий клуб из Ромы и за короткий срок успевший стать штатным исполнителем стандартных положений. Из-за повреждения не полетел в Македонию и Олег Шатов. Также главный тренер Зенита Роберто Манчини принял решение оставить в Санкт-Петербурге Юрия Лодыгина и Александра Анюкова. Увеличить
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В четверг «Зенит» обыграл в Скопье македонский «Вардар» со счетом 5:0. Кокорин забил два мяча и сделал результативную передачу.

Также в число номинантов вошли Андре Силва («Милан»), Алексис Санчес («Арсенал»), Константин Будеску («Стяуа»), Диего Льоренте («Реал Сосьедад»), Алехандро Гомес («Аталанта»), Саман Годдос («Эстерсунд») и Мемфис Депай («Лион»).

Проголосовать за одного из претендентов можно на официальном сайте УЕФА.

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