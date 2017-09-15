Кокорин претендует на звание лучшего футболиста первого тура группового этапа Лиги Европы

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В четверг «Зенит» обыграл в Скопье македонский «Вардар» со счетом 5:0. Кокорин забил два мяча и сделал результативную передачу.

Футбол Лига Европы 2017/2018 Группа L, 14.09.2017, 22:05 0:5 Вардар Зенит

Также в число номинантов вошли Андре Силва («Милан»), Алексис Санчес («Арсенал»), Константин Будеску («Стяуа»), Диего Льоренте («Реал Сосьедад»), Алехандро Гомес («Аталанта»), Саман Годдос («Эстерсунд») и Мемфис Депай («Лион»).

Проголосовать за одного из претендентов можно на официальном сайте УЕФА.