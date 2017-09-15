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15 сентября 2017, 8:22 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Футболист «Зенита» Кокорин заявил, что его рано сравнивать с Месси

МОСКВА, 15 сен — Р-Спорт. Нападающий санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин заявил, что не думает о лаврах лучшего бомбардира Лиги Европы, отметив, что сравнивать его с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси пока рано.

У Зенита из-за травмы вне заявки на матч остался аргентинский полузащитник Леандро Паредес летом перешедший в петербурсгкий клуб из Ромы и за короткий срок успевший стать штатным исполнителем стандартных положений. Из-за повреждения не полетел в Македонию и Олег Шатов. Также главный тренер Зенита Роберто Манчини принял решение оставить в Санкт-Петербурге Юрия Лодыгина и Александра Анюкова. Увеличить
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Кокорин отметился дублем в матче группового этапа Лиги Европы с македонским «Вардаром» (5:0), который состоялся в четверг в Скопье. В нынешнем сезоне форвард сборной России забил шесть голов в чемпионате России, в Лиге Европы (включая квалификацию) поразил ворота соперников пять раз.

«Я не думаю о лаврах лучшего бомбардира Лиги Европы, да и с Месси меня сравнивать рано. В конце концов, разные турниры, разные игроки. Месси — великий футболист. Сейчас можно говорить только о сегодняшней победе. Счастливыми возвращаемся домой», — сказал Кокорин, которого цитирует официальный сайт «Зенита».

«Моя результативность — это результат смены позиции, как мне кажется. У меня появилось больше свободы, я не закреплен на одной позиции и могу двигаться по всей линии атаки. Это я умею делать хорошо, а то, что делал в прошлом сезоне — получалось не очень», — добавил он.

14.09.2017 22:05 Групповой турнир: Группа L National Arena Filip II
Вардар 0:5 Зенит
Первый тайм: 0:3
Главные тренеры
Чедомир Яневски Роберто Манчини
Голы
9 Александр Кокорин (К. Нобоа) 6′
9 Александр Кокорин (Д. Полоз) 21′
22 Артем Дзюба (А. Кокорин) 39′
60 Бранислав Иванович 66′
10 Эмилиано Ариэль Ригони (К. Нобоа) 89′
Составы
Филип Гачевски 90
Оганес Амбарцумян 19
Бобан Грнчаров (к) 6
Дарко Велкоски 14
57′ Джамбул Джигаури 7
43′ Жуан Фелипе 70
Тигран Барсегян 11
Бобан Николов 20
44′ Владица Брдаровски 77
Дарко Глишич 32
70′ Деян Блажевски 9
Италу 48
64′ Никола Глигоров 16
Висар Муслиу 5
99 Андрей Лунев
4 Доменико Кришито (к)
30 Эмануэль Маммана
14 Далер Кузяев
7 Дмитрий Полоз
16 Кристиан Нобоа
22 Артем Дзюба
8 Матиас Краневиттер
60 Бранислав Иванович 78′
3 Денис Терентьев
23 Миха Мевля 82′
18 Юрий Жирков
9 Александр Кокорин 64′
10 Эмилиано Ариэль Ригони
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
0 Голевые моменты 8
13 Удары (всего) 12
5 Удары в створ 5
5 Угловые 4
4 Фолы 15
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Якоб Кехлет (Дания)
Боковой судья Микаэль Тюкгорд (Дания)
Боковой судья Йенс Мое (Дания)
Боковой судья Хейне Серенсен (Дания)
Боковой судья Хенрик Ларсен (Дания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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