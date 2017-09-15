Футболист «Зенита» Кокорин заявил, что его рано сравнивать с Месси

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Кокорин отметился дублем в матче группового этапа Лиги Европы с македонским «Вардаром» (5:0), который состоялся в четверг в Скопье. В нынешнем сезоне форвард сборной России забил шесть голов в чемпионате России, в Лиге Европы (включая квалификацию) поразил ворота соперников пять раз.

«Я не думаю о лаврах лучшего бомбардира Лиги Европы, да и с Месси меня сравнивать рано. В конце концов, разные турниры, разные игроки. Месси — великий футболист. Сейчас можно говорить только о сегодняшней победе. Счастливыми возвращаемся домой», — сказал Кокорин, которого цитирует официальный сайт «Зенита».

«Моя результативность — это результат смены позиции, как мне кажется. У меня появилось больше свободы, я не закреплен на одной позиции и могу двигаться по всей линии атаки. Это я умею делать хорошо, а то, что делал в прошлом сезоне — получалось не очень», — добавил он.