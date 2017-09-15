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15 сентября 2017, 8:20 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Футболист «Зенита» Ригони заявил, что не мог не забить «Вардару» в матче Лиги Европы

МОСКВА, 15 сен — Р-Спорт. Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Эмилиано Ригони заявил, что не мог не воспользоваться одной из голевых возможностей в матче группового раунда футбольной Лиги Европы против македонского «Вардара», отметив, что надеется открыть счет голам за новый клуб и в чемпионате России.

У Зенита из-за травмы вне заявки на матч остался аргентинский полузащитник Леандро Паредес летом перешедший в петербурсгкий клуб из Ромы и за короткий срок успевший стать штатным исполнителем стандартных положений. Из-за повреждения не полетел в Македонию и Олег Шатов. Также главный тренер Зенита Роберто Манчини принял решение оставить в Санкт-Петербурге Юрия Лодыгина и Александра Анюкова. Увеличить
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Ригони, перебравшийся в «Зенит» из аргентинского «Индепендьенте», забил дебютный гол за «сине-бело-голубых» в матче, который состоялся в четверг в Скопье и закончился со счетом 5:0 в пользу гостей.

«Сегодня у меня было больше возможностей, больше пространства, чем в игре с “Динамо”. Соперник играл значительно ниже, чем предыдущий, в основном, оборонялся, и у нас было много возможностей, одной из которых я не мог не воспользоваться», — подчеркнул Ригони, которого цитирует официальный сайт «Зенита».

Гол аргентинца в концовке игры принес «Зениту» самую крупную победу на выезде в рамках групповых этапов Лиги Европы.

«Очень рад и поздравляю клуб с этим. Рад, что принял участие в такой исторической победе. Надеюсь, мы на правильном пути и в будущем должны продолжить в том же духе, — сказал Ригони. — Особенно приятно забивать сразу после того, как вышел на замену — почти не было времени, чтобы войти в игру. Поэтому это особенные чувства. Теперь хочу открыть счет голам в российской премьер-лиге».

Футболист заявил, что матч с «Вардаром» нельзя назвать простым. «Да я бы и не сказал, что было легко. Это наш первый европейский матч в групповом этапе. Надо было выкладываться на 100%, что мы сделали и будем делать в следующих играх», — заверил аргентинец.

14.09.2017 22:05 Групповой турнир: Группа L National Arena Filip II
Вардар 0:5 Зенит
Первый тайм: 0:3
Главные тренеры
Чедомир Яневски Роберто Манчини
Голы
9 Александр Кокорин (К. Нобоа) 6′
9 Александр Кокорин (Д. Полоз) 21′
22 Артем Дзюба (А. Кокорин) 39′
60 Бранислав Иванович 66′
10 Эмилиано Ариэль Ригони (К. Нобоа) 89′
Составы
Филип Гачевски 90
Оганес Амбарцумян 19
Бобан Грнчаров (к) 6
Дарко Велкоски 14
57′ Джамбул Джигаури 7
43′ Жуан Фелипе 70
Тигран Барсегян 11
Бобан Николов 20
44′ Владица Брдаровски 77
Дарко Глишич 32
70′ Деян Блажевски 9
Италу 48
64′ Никола Глигоров 16
Висар Муслиу 5
99 Андрей Лунев
4 Доменико Кришито (к)
30 Эмануэль Маммана
14 Далер Кузяев
7 Дмитрий Полоз
16 Кристиан Нобоа
22 Артем Дзюба
8 Матиас Краневиттер
60 Бранислав Иванович 78′
3 Денис Терентьев
23 Миха Мевля 82′
18 Юрий Жирков
9 Александр Кокорин 64′
10 Эмилиано Ариэль Ригони
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
0 Голевые моменты 8
13 Удары (всего) 12
5 Удары в створ 5
5 Угловые 4
4 Фолы 15
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Якоб Кехлет (Дания)
Боковой судья Микаэль Тюкгорд (Дания)
Боковой судья Йенс Мое (Дания)
Боковой судья Хейне Серенсен (Дания)
Боковой судья Хенрик Ларсен (Дания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
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Нереализованный пенальти
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