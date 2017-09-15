Футболист «Зенита» Ригони заявил, что не мог не забить «Вардару» в матче Лиги Европы
МОСКВА, 15 сен — Р-Спорт.Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Эмилиано Ригони заявил, что не мог не воспользоваться одной из голевых возможностей в матче группового раунда футбольной Лиги Европы против македонского «Вардара», отметив, что надеется открыть счет голам за новый клуб и в чемпионате России.
Ригони, перебравшийся в «Зенит» из аргентинского «Индепендьенте», забил дебютный гол за «сине-бело-голубых» в матче, который состоялся в четверг в Скопье и закончился со счетом 5:0 в пользу гостей.
«Сегодня у меня было больше возможностей, больше пространства, чем в игре с “Динамо”. Соперник играл значительно ниже, чем предыдущий, в основном, оборонялся, и у нас было много возможностей, одной из которых я не мог не воспользоваться», — подчеркнул Ригони, которого цитирует официальный сайт «Зенита».
Гол аргентинца в концовке игры принес «Зениту» самую крупную победу на выезде в рамках групповых этапов Лиги Европы.
«Очень рад и поздравляю клуб с этим. Рад, что принял участие в такой исторической победе. Надеюсь, мы на правильном пути и в будущем должны продолжить в том же духе, — сказал Ригони. — Особенно приятно забивать сразу после того, как вышел на замену — почти не было времени, чтобы войти в игру. Поэтому это особенные чувства. Теперь хочу открыть счет голам в российской премьер-лиге».
Футболист заявил, что матч с «Вардаром» нельзя назвать простым. «Да я бы и не сказал, что было легко. Это наш первый европейский матч в групповом этапе. Надо было выкладываться на 100%, что мы сделали и будем делать в следующих играх», — заверил аргентинец.
МОСКВА, 15 сен — Р-Спорт.Футболистам «Вардара» нужно извлечь правильные уроки из крупного поражения в матче Лиги Европы с санкт-петербургским «Зенитом», заявил главный тренер македонцев Чедомир Яневски.