Футболист «Зенита» Ригони заявил, что не мог не забить «Вардару» в матче Лиги Европы

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Ригони, перебравшийся в «Зенит» из аргентинского «Индепендьенте», забил дебютный гол за «сине-бело-голубых» в матче, который состоялся в четверг в Скопье и закончился со счетом 5:0 в пользу гостей.

«Сегодня у меня было больше возможностей, больше пространства, чем в игре с “Динамо”. Соперник играл значительно ниже, чем предыдущий, в основном, оборонялся, и у нас было много возможностей, одной из которых я не мог не воспользоваться», — подчеркнул Ригони, которого цитирует официальный сайт «Зенита».

Гол аргентинца в концовке игры принес «Зениту» самую крупную победу на выезде в рамках групповых этапов Лиги Европы.

«Очень рад и поздравляю клуб с этим. Рад, что принял участие в такой исторической победе. Надеюсь, мы на правильном пути и в будущем должны продолжить в том же духе, — сказал Ригони. — Особенно приятно забивать сразу после того, как вышел на замену — почти не было времени, чтобы войти в игру. Поэтому это особенные чувства. Теперь хочу открыть счет голам в российской премьер-лиге».

Футболист заявил, что матч с «Вардаром» нельзя назвать простым. «Да я бы и не сказал, что было легко. Это наш первый европейский матч в групповом этапе. Надо было выкладываться на 100%, что мы сделали и будем делать в следующих играх», — заверил аргентинец.