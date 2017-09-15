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15 сентября 2017, 8:14 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Фурсенко: Гол в ворота «Вардара» должен придать футболисту «Зенита» Дзюбе уверенности

МОСКВА, 15 сен — Р-Спорт. Гол в ворота македонского «Вардара» в групповом раунде Лиги Европы должен придать уверенности нападающему санкт-петербургского «Зенита» Артему Дзюбе, заявил президент футбольного клуба с берегов Невы Сергей Фурсенко.

У Зенита из-за травмы вне заявки на матч остался аргентинский полузащитник Леандро Паредес летом перешедший в петербурсгкий клуб из Ромы и за короткий срок успевший стать штатным исполнителем стандартных положений. Из-за повреждения не полетел в Македонию и Олег Шатов. Также главный тренер Зенита Роберто Манчини принял решение оставить в Санкт-Петербурге Юрия Лодыгина и Александра Анюкова. Увеличить
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Встреча группы L, состоявшаяся в Скопье в четверг, закончилась со счетом 5:0 в пользу гостей, у которых дубль оформил Александр Кокорин (6-я и 21-я минуты), по разу отличились Дзюба (39), Бранислав Иванович (66) и Эмилиано Ригони (89). Дзюба в этой игре забил первый гол в сезоне-2017/18.

«То, что обещал (главный тренер “Зенита” Роберто) Манчини — забить Дзюбе и Кокорину 35 голов на двоих… Дзюба, видите, подтянулся. Думаю, это придаст ему уверенности. Он ведь очень хороший нападающий, и мы видели это в прошлом сезоне. А сейчас атмосфера в команде и взаимопонимание очень серьезные, поэтому, как мне кажется, это придает силы абсолютно всем», — сказал Фурсенко, которого цитирует официальный сайт «Зенита».

Он признался, что «молился», чтобы Ригони отличился в этой игре, «потому что это даст человеку возможность почувствовать себя нападающим». «Потому что вы знаете, что болельщики всегда скептически настроены. А сейчас видно, насколько он скоростной, как владеет мячом», — сказал президент «Зенита».

Говоря о другом новичке клуба защитнике Михе Мевле, Фурсенко отметил, что «Зениту» такого игрока не хватало. «Нам повезло, что мы в последний день взяли такого сильного центрального защитника», — отметил он.

14.09.2017 22:05 Групповой турнир: Группа L National Arena Filip II
Вардар 0:5 Зенит
Первый тайм: 0:3
Главные тренеры
Чедомир Яневски Роберто Манчини
Голы
9 Александр Кокорин (К. Нобоа) 6′
9 Александр Кокорин (Д. Полоз) 21′
22 Артем Дзюба (А. Кокорин) 39′
60 Бранислав Иванович 66′
10 Эмилиано Ариэль Ригони (К. Нобоа) 89′
Составы
Филип Гачевски 90
Оганес Амбарцумян 19
Бобан Грнчаров (к) 6
Дарко Велкоски 14
57′ Джамбул Джигаури 7
43′ Жуан Фелипе 70
Тигран Барсегян 11
Бобан Николов 20
44′ Владица Брдаровски 77
Дарко Глишич 32
70′ Деян Блажевски 9
Италу 48
64′ Никола Глигоров 16
Висар Муслиу 5
99 Андрей Лунев
4 Доменико Кришито (к)
30 Эмануэль Маммана
14 Далер Кузяев
7 Дмитрий Полоз
16 Кристиан Нобоа
22 Артем Дзюба
8 Матиас Краневиттер
60 Бранислав Иванович 78′
3 Денис Терентьев
23 Миха Мевля 82′
18 Юрий Жирков
9 Александр Кокорин 64′
10 Эмилиано Ариэль Ригони
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
0 Голевые моменты 8
13 Удары (всего) 12
5 Удары в створ 5
5 Угловые 4
4 Фолы 15
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Якоб Кехлет (Дания)
Боковой судья Микаэль Тюкгорд (Дания)
Боковой судья Йенс Мое (Дания)
Боковой судья Хейне Серенсен (Дания)
Боковой судья Хенрик Ларсен (Дания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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