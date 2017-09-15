Фурсенко: Гол в ворота «Вардара» должен придать футболисту «Зенита» Дзюбе уверенности

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Встреча группы L, состоявшаяся в Скопье в четверг, закончилась со счетом 5:0 в пользу гостей, у которых дубль оформил Александр Кокорин (6-я и 21-я минуты), по разу отличились Дзюба (39), Бранислав Иванович (66) и Эмилиано Ригони (89). Дзюба в этой игре забил первый гол в сезоне-2017/18.

«То, что обещал (главный тренер “Зенита” Роберто) Манчини — забить Дзюбе и Кокорину 35 голов на двоих… Дзюба, видите, подтянулся. Думаю, это придаст ему уверенности. Он ведь очень хороший нападающий, и мы видели это в прошлом сезоне. А сейчас атмосфера в команде и взаимопонимание очень серьезные, поэтому, как мне кажется, это придает силы абсолютно всем», — сказал Фурсенко, которого цитирует официальный сайт «Зенита».

Он признался, что «молился», чтобы Ригони отличился в этой игре, «потому что это даст человеку возможность почувствовать себя нападающим». «Потому что вы знаете, что болельщики всегда скептически настроены. А сейчас видно, насколько он скоростной, как владеет мячом», — сказал президент «Зенита».

Говоря о другом новичке клуба защитнике Михе Мевле, Фурсенко отметил, что «Зениту» такого игрока не хватало. «Нам повезло, что мы в последний день взяли такого сильного центрального защитника», — отметил он.