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15 сентября 2017, 1:43 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Фурсенко: Футболисты «Зенита» должны побеждать в каждом матче Лиги Европы

СКОПЬЕ, 15 сентября. /ТАСС/. Футболисты «Зенита» обязаны выигрывать в каждом матче Лиги Европы. Об этом президент петербургского клуба Сергей Фурсенко заявил журналистам.

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В четверг «Зенит» обыграл македонский «Вардар» (5:0) в первом матче группового этапа Лиги Европы. Встреча проходила в Скопье.

«Надо выигрывать каждый следующий матч. Вы помните, мы выиграли все матчи групповой стадии, а потом провалили 1/16 финала», — сказал Фурсенко.

Также президент «Зенита» оценил игру аргентинского нападающего Эмилиано Ригони.

«Он столько летел из Аргентины, его вызывали в сборную. Учитывайте разницу во времени, ему можно простить, что он не набрал форму сразу. Кроме всего прочего, опытные тренеры дают игрокам возможность просто посмотреть, как играет команда. Он понял это и влился в коллектив, с этого начинается его карьера в «Зените», — отметил Фурсенко.

Во втором туре группового этапа Лиги Европы «Зенит» 28 сентября на своем поле сыграет с испанским «Реалом Сосьедад».

14.09.2017 22:05 Групповой турнир: Группа L National Arena Filip II
Вардар 0:5 Зенит
Первый тайм: 0:3
Главные тренеры
Чедомир Яневски Роберто Манчини
Голы
9 Александр Кокорин (К. Нобоа) 6′
9 Александр Кокорин (Д. Полоз) 21′
22 Артем Дзюба (А. Кокорин) 39′
60 Бранислав Иванович 66′
10 Эмилиано Ариэль Ригони (К. Нобоа) 89′
Составы
Филип Гачевски 90
Оганес Амбарцумян 19
Бобан Грнчаров (к) 6
Дарко Велкоски 14
57′ Джамбул Джигаури 7
43′ Жуан Фелипе 70
Тигран Барсегян 11
Бобан Николов 20
44′ Владица Брдаровски 77
Дарко Глишич 32
70′ Деян Блажевски 9
Италу 48
64′ Никола Глигоров 16
Висар Муслиу 5
99 Андрей Лунев
4 Доменико Кришито (к)
30 Эмануэль Маммана
14 Далер Кузяев
7 Дмитрий Полоз
16 Кристиан Нобоа
22 Артем Дзюба
8 Матиас Краневиттер
60 Бранислав Иванович 78′
3 Денис Терентьев
23 Миха Мевля 82′
18 Юрий Жирков
9 Александр Кокорин 64′
10 Эмилиано Ариэль Ригони
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
0 Голевые моменты 8
13 Удары (всего) 12
5 Удары в створ 5
5 Угловые 4
4 Фолы 15
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Якоб Кехлет (Дания)
Боковой судья Микаэль Тюкгорд (Дания)
Боковой судья Йенс Мое (Дания)
Боковой судья Хейне Серенсен (Дания)
Боковой судья Хенрик Ларсен (Дания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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