Фурсенко: Футболисты «Зенита» должны побеждать в каждом матче Лиги Европы

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В четверг «Зенит» обыграл македонский «Вардар» (5:0) в первом матче группового этапа Лиги Европы. Встреча проходила в Скопье.

«Надо выигрывать каждый следующий матч. Вы помните, мы выиграли все матчи групповой стадии, а потом провалили 1/16 финала», — сказал Фурсенко.

Также президент «Зенита» оценил игру аргентинского нападающего Эмилиано Ригони.

«Он столько летел из Аргентины, его вызывали в сборную. Учитывайте разницу во времени, ему можно простить, что он не набрал форму сразу. Кроме всего прочего, опытные тренеры дают игрокам возможность просто посмотреть, как играет команда. Он понял это и влился в коллектив, с этого начинается его карьера в «Зените», — отметил Фурсенко.

Во втором туре группового этапа Лиги Европы «Зенит» 28 сентября на своем поле сыграет с испанским «Реалом Сосьедад».