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15 сентября 2017, 1:28 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Манчини: «Зенит» показал практически идеальный футбол в матче с «Вардаром»

СКОПЬЕ, 15 сентября. /ТАСС/. Российский футбольный клуб «Зенит» показал практически идеальную игру в матче первого тура группового этапа Лиги Европы с македонским «Вардаром». Такое мнение высказал главный тренер санкт-петербургского клуба Роберто Манчини, слова которого приводит пресс-служба «Зенита».

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Встреча состоялась в Скопье в четверг. «Зенит» разгромил «Вардар» со счетом 5:0.

«На мой взгляд, мы показали отличную игру, во многих аспектах сыграли практически идеально — прессинговали, много отдавали и забили много, — сказал Манчини. — Несмотря на такое количество голов, игра была непростая, нам было тяжело, но я рад и доволен тем, как мы сыграли. Когда игра складывается так, как она сложилась сегодня, когда команда показывает такой хороший футбол, нельзя выделять кого-то одного, все молодцы, такие результаты добываются только хорошим, боевым коллективом, которым мы сегодня себя показали».

Во втором туре группового этапа Лиги Европы «Зенит» 28 сентября на своем поле сыграет с испанским «Реалом Сосьедад».

14.09.2017 22:05 Групповой турнир: Группа L National Arena Filip II
Вардар 0:5 Зенит
Первый тайм: 0:3
Главные тренеры
Чедомир Яневски Роберто Манчини
Голы
9 Александр Кокорин (К. Нобоа) 6′
9 Александр Кокорин (Д. Полоз) 21′
22 Артем Дзюба (А. Кокорин) 39′
60 Бранислав Иванович 66′
10 Эмилиано Ариэль Ригони (К. Нобоа) 89′
Составы
Филип Гачевски 90
Оганес Амбарцумян 19
Бобан Грнчаров (к) 6
Дарко Велкоски 14
57′ Джамбул Джигаури 7
43′ Жуан Фелипе 70
Тигран Барсегян 11
Бобан Николов 20
44′ Владица Брдаровски 77
Дарко Глишич 32
70′ Деян Блажевски 9
Италу 48
64′ Никола Глигоров 16
Висар Муслиу 5
99 Андрей Лунев
4 Доменико Кришито (к)
30 Эмануэль Маммана
14 Далер Кузяев
7 Дмитрий Полоз
16 Кристиан Нобоа
22 Артем Дзюба
8 Матиас Краневиттер
60 Бранислав Иванович 78′
3 Денис Терентьев
23 Миха Мевля 82′
18 Юрий Жирков
9 Александр Кокорин 64′
10 Эмилиано Ариэль Ригони
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
0 Голевые моменты 8
13 Удары (всего) 12
5 Удары в створ 5
5 Угловые 4
4 Фолы 15
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Якоб Кехлет (Дания)
Боковой судья Микаэль Тюкгорд (Дания)
Боковой судья Йенс Мое (Дания)
Боковой судья Хейне Серенсен (Дания)
Боковой судья Хенрик Ларсен (Дания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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