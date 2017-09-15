Манчини: «Зенит» показал практически идеальный футбол в матче с «Вардаром»

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Встреча состоялась в Скопье в четверг. «Зенит» разгромил «Вардар» со счетом 5:0.

«На мой взгляд, мы показали отличную игру, во многих аспектах сыграли практически идеально — прессинговали, много отдавали и забили много, — сказал Манчини. — Несмотря на такое количество голов, игра была непростая, нам было тяжело, но я рад и доволен тем, как мы сыграли. Когда игра складывается так, как она сложилась сегодня, когда команда показывает такой хороший футбол, нельзя выделять кого-то одного, все молодцы, такие результаты добываются только хорошим, боевым коллективом, которым мы сегодня себя показали».

Во втором туре группового этапа Лиги Европы «Зенит» 28 сентября на своем поле сыграет с испанским «Реалом Сосьедад».