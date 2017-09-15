«Арсенал» победил «Кельн» в матче Лиги Европы
ТАСС, 15 сентября. Английский футбольный клуб «Арсенал» одержал победу над немецким «Кельном» со счетом 3:1 в домашнем матче группового этапа Лиги Европы.
У хозяев отличились Сеад Колашинац (49-я минута), Алексис Санчес (67) и Эктор Бельерин (82). За «Кельн» забил Джон Кордоба (9).
Встреча изначально должна была начаться в 22:05 по московскому времени, однако
«Арсенал» и «Кельн» выступают в группе Н с сербской «Црвеной Звездой» и белорусским БАТЭ. В следующем матче «Арсенал» сыграет в гостях с БАТЭ 28 сентября, в тот же день «Кельн» примет «Црвену Звезду».
Главные тренеры
|Арсен Венгер
|Петер Штегер
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|14
|Удары (всего)
|10
|7
|Удары в створ
|4
|4
|Угловые
|3
|6
|Фолы
|11
|6
|Офсайды
|4
Судьи
|Главный судья
|Хавьер Эстрада Фернандес (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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