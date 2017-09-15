«Арсенал» победил «Кельн» в матче Лиги Европы

У хозяев отличились Сеад Колашинац (49-я минута), Алексис Санчес (67) и Эктор Бельерин (82). За «Кельн» забил Джон Кордоба (9).

Встреча изначально должна была начаться в 22:05 по московскому времени, однако из-за беспорядков с участием немецких болельщиков перед стадионом «Эмирэйтс» время начала матча было перенесено на час.

«Арсенал» и «Кельн» выступают в группе Н с сербской «Црвеной Звездой» и белорусским БАТЭ. В следующем матче «Арсенал» сыграет в гостях с БАТЭ 28 сентября, в тот же день «Кельн» примет «Црвену Звезду».