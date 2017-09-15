Кокорин — новый Аршавин. «Зенит» разгромил «Вардар»
Александр Кокорин не перестает поражать: в стартовом матче группового турнира Лиги Европы с «Вардаром» форвард «Зенита» сделал дубль и отдал потрясающую голевую передачу пяткой Артему Дзюбе. Этот шедевр словно вернул нас во времена Андрея Аршавина, у которого появился достойный преемник.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Кокорин подхватил мяч на левом фланге, убежал от четверых македонцев, обыгрался с Дзюбой, выскочил один на один с Гачевски и щедро выкатил мяч под удар партнеру, чтобы тот забил, наконец, свой первый гол в сезоне. Это было сделано с легкостью и эстетикой, сделавшими легендарным игроком Аршавина. Так бывший капитан нашей сборной России расправлялся с защитниками Голландии и Англии, «Баварии» и «Марселя», «Ливерпуля» и «Тоттенхэма».
В этот момент я сделал в интернетовском поисковике запрос со словами «Манчини 35» — и тот выдал вовсе не видео 35-го гола в карьере великого итальянского форварда. На первой строчке — то самое интервью тренера «Зенита» с программной фразой: «В наступающем сезоне Дзюба и Кокорин должны забить минимум 35 мячей на двоих».
Правда, меня интересовало не содержание разговора Роберто с «СЭ», а дата публикации. Оказалось, таймер запущен 12 июля. В тот день мы твердо знали, что Дзюба один из ключевых игроков «Зенита», а Кокорин — тот, на ком давно поставили крест.
С того момента прошло два месяца и два дня. За это время судьбы Дзюбы и Кокорина круто изменились. Еще в 1-м туре РФПЛ в Хабаровске они выходили на поле вместе. Вот только Александр тогда забил свой первый гол в чемпионате, а Артем — «промолчал». Да, мяч Кокорина получился невыдающимся — чуть ли не с метра, но в глазах Манчини, похоже, он перевесил 14 голов, которые Дзюба наколотил в прошлом сезоне.
А добила мощного форварда игра с «Рубином». Тогда он снова вышел в старте, но ничем себя не проявил и был заменен в начале второго тайма. А его еще один конкурент, Дриусси, сделал дубль и принес «Зениту» важную победу. Кажется, именно после той игры участь Дзюбы решилась окончательно. С тех пор он лишь один раз оказался в стартовом составе — в домашнем матче против «Бней Иегуды». В компании с Нету, Хави Гарсией и Жулиану, которых уже нет в Петербурге. Вслед за ними мог последовать и Дзюба, но ни в «Локомотив», ни в «Краснодар», ни в «Фенербахче» так и не перешел.
Пока один искал варианты побега из золотой зенитовской клетки, второй стремительно опровергал стереотипы. Нефартовый? Вот вам победные голы «Тосно» и «Амкару». Теряется во время ключевых матчей? Вот вам важнейший первый мяч «Спартаку». Бесхребетный? Вот вам дубль «Утрехту».
Со временем это превратилось в забавную игру — кто быстрее вспомнит, сколько осталось до отметки в 35 голов. Тот таймер Манчини, стал часовой бомбой для большинства соперников «Зенита». Кокорин забивал, счетчик тикал, очки падали в копилку. А когда до цели осталось голов 27, отсчет стал ассоциироваться только с одним форвардом. На Дзюбе, как совсем недавно на Кокорине, поставили крест. За пару месяцев новый лидер «Зенита» сделал почти треть нормы в одиночку — зачем ему помощники?
И вот сам Кокорин в матче с «Вардаром» все изменил. В Скопье Дзюба появился в основе впервые за девять матчей. Вышел на острие, а Кокорин сдвинулся на правый край. На нелюбимую позицию, но сейчас для него это уже не помеха. Он дважды вколотил мяч в ворота «Вардара» головой, а потом выдал тот самый слалом и тот самый щедрый пас на Дзюбу. Стараниями Александра таймер снова получил второе имя — «Кокорина-Дзюбы».
Сергей ЯРЕМЕНКО
из Скопье.
|14.09.2017 22:05
|Групповой турнир: Группа L
|National Arena Filip II
|Чедомир Яневски
|Роберто Манчини
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|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|8
|13
|Удары (всего)
|12
|5
|Удары в створ
|5
|5
|Угловые
|4
|4
|Фолы
|15
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Якоб Кехлет (Дания)
|Боковой судья
|Микаэль Тюкгорд (Дания)
|Боковой судья
|Йенс Мое (Дания)
|Боковой судья
|Хейне Серенсен (Дания)
|Боковой судья
|Хенрик Ларсен (Дания)
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