Кокорин подхватил мяч на левом фланге, убежал от четверых македонцев, обыгрался с Дзюбой, выскочил один на один с Гачевски и щедро выкатил мяч под удар партнеру, чтобы тот забил, наконец, свой первый гол в сезоне. Это было сделано с легкостью и эстетикой, сделавшими легендарным игроком Аршавина. Так бывший капитан нашей сборной России расправлялся с защитниками Голландии и Англии, «Баварии» и «Марселя», «Ливерпуля» и «Тоттенхэма».

В этот момент я сделал в интернетовском поисковике запрос со словами «Манчини 35» — и тот выдал вовсе не видео 35-го гола в карьере великого итальянского форварда. На первой строчке — то самое интервью тренера «Зенита» с программной фразой: «В наступающем сезоне Дзюба и Кокорин должны забить минимум 35 мячей на двоих».

Правда, меня интересовало не содержание разговора Роберто с «СЭ», а дата публикации. Оказалось, таймер запущен 12 июля. В тот день мы твердо знали, что Дзюба один из ключевых игроков «Зенита», а Кокорин — тот, на ком давно поставили крест. Человек-скандал. Символ потерянного поколения, которое должно войти в историю не подвигами на футбольном поле, а шампанским в Монако и дорогими автомобилями.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="uk" dir="ltr">ГОЛ! <a href="https://twitter.com/zenit_spb">@zenit_spb</a><a href="https://twitter.com/hashtag/UEL?src=hash">#UEL</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B?src=hash">#ЛигаЕвропы</a>. Группа L. 1-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82?src=hash">#ВардарЗенит</a> 0:1 6' Александр Кокорин <a href="https://twitter.com/kokorink9">@kokorink9</a> <a href="https://t.co/VhEs1z9uvk">pic.twitter.com/VhEs1z9uvk</a></p>— РФПЛ (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/908409060151656451">14 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

С того момента прошло два месяца и два дня. За это время судьбы Дзюбы и Кокорина круто изменились. Еще в 1-м туре РФПЛ в Хабаровске они выходили на поле вместе. Вот только Александр тогда забил свой первый гол в чемпионате, а Артем — «промолчал». Да, мяч Кокорина получился невыдающимся — чуть ли не с метра, но в глазах Манчини, похоже, он перевесил 14 голов, которые Дзюба наколотил в прошлом сезоне.

А добила мощного форварда игра с «Рубином». Тогда он снова вышел в старте, но ничем себя не проявил и был заменен в начале второго тайма. А его еще один конкурент, Дриусси, сделал дубль и принес «Зениту» важную победу. Кажется, именно после той игры участь Дзюбы решилась окончательно. С тех пор он лишь один раз оказался в стартовом составе — в домашнем матче против «Бней Иегуды». В компании с Нету, Хави Гарсией и Жулиану, которых уже нет в Петербурге. Вслед за ними мог последовать и Дзюба, но ни в «Локомотив», ни в «Краснодар», ни в «Фенербахче» так и не перешел.

Пока один искал варианты побега из золотой зенитовской клетки, второй стремительно опровергал стереотипы. Нефартовый? Вот вам победные голы «Тосно» и «Амкару». Теряется во время ключевых матчей? Вот вам важнейший первый мяч «Спартаку». Бесхребетный? Вот вам дубль «Утрехту».

Со временем это превратилось в забавную игру — кто быстрее вспомнит, сколько осталось до отметки в 35 голов. Тот таймер Манчини, стал часовой бомбой для большинства соперников «Зенита». Кокорин забивал, счетчик тикал, очки падали в копилку. А когда до цели осталось голов 27, отсчет стал ассоциироваться только с одним форвардом. На Дзюбе, как совсем недавно на Кокорине, поставили крест. За пару месяцев новый лидер «Зенита» сделал почти треть нормы в одиночку — зачем ему помощники?

И вот сам Кокорин в матче с «Вардаром» все изменил. В Скопье Дзюба появился в основе впервые за девять матчей. Вышел на острие, а Кокорин сдвинулся на правый край. На нелюбимую позицию, но сейчас для него это уже не помеха. Он дважды вколотил мяч в ворота «Вардара» головой, а потом выдал тот самый слалом и тот самый щедрый пас на Дзюбу. Стараниями Александра таймер снова получил второе имя — «Кокорина-Дзюбы».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="uk" dir="ltr">ГОЛ! <a href="https://twitter.com/zenit_spb">@zenit_spb</a><a href="https://twitter.com/hashtag/UEL?src=hash">#UEL</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B?src=hash">#ЛигаЕвропы</a>. Группа L. 1-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82?src=hash">#ВардарЗенит</a> 0:2 21' Александр Кокорин <a href="https://twitter.com/kokorink9">@kokorink9</a> (дубль) <a href="https://t.co/9EveSatIse">pic.twitter.com/9EveSatIse</a></p>— РФПЛ (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/908413011265716224">14 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Сергей ЯРЕМЕНКО

из Скопье.