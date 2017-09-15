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15 сентября 2017, 1:07 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Кокорин — новый Аршавин. «Зенит» разгромил «Вардар»

Александр Кокорин не перестает поражать: в стартовом матче группового турнира Лиги Европы с «Вардаром» форвард «Зенита» сделал дубль и отдал потрясающую голевую передачу пяткой Артему Дзюбе. Этот шедевр словно вернул нас во времена Андрея Аршавина, у которого появился достойный преемник.

Вчера. Скопье. Вардар - Зенит - 0:5. 39-я минута. Артем ДЗЮБА (№22) благодарит автора дубля Александра КОКОРИНА за голевую передачу. Увеличить
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Кокорин подхватил мяч на левом фланге, убежал от четверых македонцев, обыгрался с Дзюбой, выскочил один на один с Гачевски и щедро выкатил мяч под удар партнеру, чтобы тот забил, наконец, свой первый гол в сезоне. Это было сделано с легкостью и эстетикой, сделавшими легендарным игроком Аршавина. Так бывший капитан нашей сборной России расправлялся с защитниками Голландии и Англии, «Баварии» и «Марселя», «Ливерпуля» и «Тоттенхэма».

В этот момент я сделал в интернетовском поисковике запрос со словами «Манчини 35» — и тот выдал вовсе не видео 35-го гола в карьере великого итальянского форварда. На первой строчке — то самое интервью тренера «Зенита» с программной фразой: «В наступающем сезоне Дзюба и Кокорин должны забить минимум 35 мячей на двоих».

Правда, меня интересовало не содержание разговора Роберто с «СЭ», а дата публикации. Оказалось, таймер запущен 12 июля. В тот день мы твердо знали, что Дзюба один из ключевых игроков «Зенита», а Кокорин — тот, на ком давно поставили крест. Человек-скандал. Символ потерянного поколения, которое должно войти в историю не подвигами на футбольном поле, а шампанским в Монако и дорогими автомобилями.

С того момента прошло два месяца и два дня. За это время судьбы Дзюбы и Кокорина круто изменились. Еще в 1-м туре РФПЛ в Хабаровске они выходили на поле вместе. Вот только Александр тогда забил свой первый гол в чемпионате, а Артем — «промолчал». Да, мяч Кокорина получился невыдающимся — чуть ли не с метра, но в глазах Манчини, похоже, он перевесил 14 голов, которые Дзюба наколотил в прошлом сезоне.

А добила мощного форварда игра с «Рубином». Тогда он снова вышел в старте, но ничем себя не проявил и был заменен в начале второго тайма. А его еще один конкурент, Дриусси, сделал дубль и принес «Зениту» важную победу. Кажется, именно после той игры участь Дзюбы решилась окончательно. С тех пор он лишь один раз оказался в стартовом составе — в домашнем матче против «Бней Иегуды». В компании с Нету, Хави Гарсией и Жулиану, которых уже нет в Петербурге. Вслед за ними мог последовать и Дзюба, но ни в «Локомотив», ни в «Краснодар», ни в «Фенербахче» так и не перешел.

Пока один искал варианты побега из золотой зенитовской клетки, второй стремительно опровергал стереотипы. Нефартовый? Вот вам победные голы «Тосно» и «Амкару». Теряется во время ключевых матчей? Вот вам важнейший первый мяч «Спартаку». Бесхребетный? Вот вам дубль «Утрехту».

Со временем это превратилось в забавную игру — кто быстрее вспомнит, сколько осталось до отметки в 35 голов. Тот таймер Манчини, стал часовой бомбой для большинства соперников «Зенита». Кокорин забивал, счетчик тикал, очки падали в копилку. А когда до цели осталось голов 27, отсчет стал ассоциироваться только с одним форвардом. На Дзюбе, как совсем недавно на Кокорине, поставили крест. За пару месяцев новый лидер «Зенита» сделал почти треть нормы в одиночку — зачем ему помощники?

И вот сам Кокорин в матче с «Вардаром» все изменил. В Скопье Дзюба появился в основе впервые за девять матчей. Вышел на острие, а Кокорин сдвинулся на правый край. На нелюбимую позицию, но сейчас для него это уже не помеха. Он дважды вколотил мяч в ворота «Вардара» головой, а потом выдал тот самый слалом и тот самый щедрый пас на Дзюбу. Стараниями Александра таймер снова получил второе имя — «Кокорина-Дзюбы».

Сергей ЯРЕМЕНКО
из Скопье.

14.09.2017 22:05 Групповой турнир: Группа L National Arena Filip II
Вардар 0:5 Зенит
Первый тайм: 0:3
Главные тренеры
Чедомир Яневски Роберто Манчини
Голы
9 Александр Кокорин (К. Нобоа) 6′
9 Александр Кокорин (Д. Полоз) 21′
22 Артем Дзюба (А. Кокорин) 39′
60 Бранислав Иванович 66′
10 Эмилиано Ариэль Ригони (К. Нобоа) 89′
Составы
Филип Гачевски 90
Оганес Амбарцумян 19
Бобан Грнчаров (к) 6
Дарко Велкоски 14
57′ Джамбул Джигаури 7
43′ Жуан Фелипе 70
Тигран Барсегян 11
Бобан Николов 20
44′ Владица Брдаровски 77
Дарко Глишич 32
70′ Деян Блажевски 9
Италу 48
64′ Никола Глигоров 16
Висар Муслиу 5
99 Андрей Лунев
4 Доменико Кришито (к)
30 Эмануэль Маммана
14 Далер Кузяев
7 Дмитрий Полоз
16 Кристиан Нобоа
22 Артем Дзюба
8 Матиас Краневиттер
60 Бранислав Иванович 78′
3 Денис Терентьев
23 Миха Мевля 82′
18 Юрий Жирков
9 Александр Кокорин 64′
10 Эмилиано Ариэль Ригони
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
0 Голевые моменты 8
13 Удары (всего) 12
5 Удары в створ 5
5 Угловые 4
4 Фолы 15
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Якоб Кехлет (Дания)
Боковой судья Микаэль Тюкгорд (Дания)
Боковой судья Йенс Мое (Дания)
Боковой судья Хейне Серенсен (Дания)
Боковой судья Хенрик Ларсен (Дания)
Обозначения
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