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15 сентября 2017, 0:59 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

«Марсель» и «Лацио» одержали победы в матчах группового этапа Лиги Европы по футболу

МОСКВА, 15 сен — Р-Спорт. Французский «Марсель» и итальянский «Лацио» победили в матчах стартового тура группового раунда футбольной Лиги Европы.

Французский Марсель и итальянский <span class=error>Лацио</span> победили в матчах стартового тура группового раунда футбольной Лиги Европы. Увеличить
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«Марсель» (группа I) дома взял верх над турецким «Коньяспором» со счетом 1:0, единственный гол на 48-й минуте забил Адиль Рами. В другом матче группы австрийский «Зальцбург» сыграл на выезде вничью с португальским клубом «Витория» (Гимарайнш) — 1:1.

Римский «Лацио» (группа K) в гостях одолел голландский «Витесс» (3:2), в параллельном матче группы французская «Ницца» на чужом поле разгромила «Зюлте-Варегем» (Бельгия) — 5:1.

Результаты других матчей дня:

группа J.

«Заря» (Украина) — «Эстерсунд» (Швеция) — 0:2,

«Герта» (Германия) — «Атлетик» (Испания) — 0:0,

группа G.

«Стяуа» (Румыния) — «Виктория» (Пльзень, Чехия) — 3:0,

«Хапоэль» (Беэр-Шева, Израиль) — «Лугано» (Швейцария) — 2:1,

группа H.

«Црвена Звезда» (Сербия) — БАТЭ (Белоруссия) — 1:1.
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