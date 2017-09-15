«Марсель» и «Лацио» одержали победы в матчах группового этапа Лиги Европы по футболу

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«Марсель» (группа I) дома взял верх над турецким «Коньяспором» со счетом 1:0, единственный гол на 48-й минуте забил Адиль Рами. В другом матче группы австрийский «Зальцбург» сыграл на выезде вничью с португальским клубом «Витория» (Гимарайнш) — 1:1.

Римский «Лацио» (группа K) в гостях одолел голландский «Витесс» (3:2), в параллельном матче группы французская «Ницца» на чужом поле разгромила «Зюлте-Варегем» (Бельгия) — 5:1.

Результаты других матчей дня:

группа J.

«Заря» (Украина) — «Эстерсунд» (Швеция) — 0:2,

«Герта» (Германия) — «Атлетик» (Испания) — 0:0,

группа G.

«Стяуа» (Румыния) — «Виктория» (Пльзень, Чехия) — 3:0,

«Хапоэль» (Беэр-Шева, Израиль) — «Лугано» (Швейцария) — 2:1,

группа H.

«Црвена Звезда» (Сербия) — БАТЭ (Белоруссия) — 1:1.