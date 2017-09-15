Фурсенко подарил болельщику галстук в честь победы «Зенита» над «Вардаром»

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Встреча состоялась в Скопье в четверг. «Зенит» разгромил «Вардар» со счетом 5:0.

«После матча я подарил галстук одному из болельщиков, но не свой. Мой — фартовый. Я попросил галстук у коллеги (пресс-атташе “Зенита” Антона Макаренко — прим. ТАСС) и, как обещал, отдал его болельщику. Мы все делаем для болельщиков», — сказал Фурсенко.

Пятый гол «Зенита» забил аргентинский полузащитник Эмилиано Ригони, который перешел в санкт-петербургский клуб летом. «Я молился, чтобы Ригони забил. После этого гола у него появится уверенность в себе. Вообще, команда сыграла хорошо, это та игра, о которой нам говорил [Роберто] Манчини», — сказал президент «Зенита».

Первый мяч в нынешнем сезоне забил нападающий «Зенита» Артем Дзюба. «Это хороший игрок. Перед сезоном мы слышали, что они с [Александром] Кокориным должны забить 35 мячей. Вот Дзюба и подтянулся», — отметил Фурсенко.

Во втором туре группового этапа Лиги Европы «Зенит» 28 сентября на своем поле сыграет с испанским «Реалом Сосьедад».