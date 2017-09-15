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15 сентября 2017, 1:00 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Фурсенко подарил болельщику галстук в честь победы «Зенита» над «Вардаром»

СКОПЬЕ, 15 сентября. /ТАСС/. Президент «Зенита» Сергей Фурсенко подарил одному из болельщиков галстук в честь победы команды над македонским «Вардаром» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы по футболу. Об этом Фурсенко рассказал журналистам.

Фурсенко подарил болельщику галстук в честь победы Зенита над Вардаром - Фото Увеличить
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Встреча состоялась в Скопье в четверг. «Зенит» разгромил «Вардар» со счетом 5:0.

«После матча я подарил галстук одному из болельщиков, но не свой. Мой — фартовый. Я попросил галстук у коллеги (пресс-атташе “Зенита” Антона Макаренко — прим. ТАСС) и, как обещал, отдал его болельщику. Мы все делаем для болельщиков», — сказал Фурсенко.

Пятый гол «Зенита» забил аргентинский полузащитник Эмилиано Ригони, который перешел в санкт-петербургский клуб летом. «Я молился, чтобы Ригони забил. После этого гола у него появится уверенность в себе. Вообще, команда сыграла хорошо, это та игра, о которой нам говорил [Роберто] Манчини», — сказал президент «Зенита».

Первый мяч в нынешнем сезоне забил нападающий «Зенита» Артем Дзюба. «Это хороший игрок. Перед сезоном мы слышали, что они с [Александром] Кокориным должны забить 35 мячей. Вот Дзюба и подтянулся», — отметил Фурсенко.

Во втором туре группового этапа Лиги Европы «Зенит» 28 сентября на своем поле сыграет с испанским «Реалом Сосьедад».

14.09.2017 22:05 Групповой турнир: Группа L National Arena Filip II
Вардар 0:5 Зенит
Первый тайм: 0:3
Главные тренеры
Чедомир Яневски Роберто Манчини
Голы
9 Александр Кокорин (К. Нобоа) 6′
9 Александр Кокорин (Д. Полоз) 21′
22 Артем Дзюба (А. Кокорин) 39′
60 Бранислав Иванович 66′
10 Эмилиано Ариэль Ригони (К. Нобоа) 89′
Составы
Филип Гачевски 90
Оганес Амбарцумян 19
Бобан Грнчаров (к) 6
Дарко Велкоски 14
57′ Джамбул Джигаури 7
43′ Жуан Фелипе 70
Тигран Барсегян 11
Бобан Николов 20
44′ Владица Брдаровски 77
Дарко Глишич 32
70′ Деян Блажевски 9
Италу 48
64′ Никола Глигоров 16
Висар Муслиу 5
99 Андрей Лунев
4 Доменико Кришито (к)
30 Эмануэль Маммана
14 Далер Кузяев
7 Дмитрий Полоз
16 Кристиан Нобоа
22 Артем Дзюба
8 Матиас Краневиттер
60 Бранислав Иванович 78′
3 Денис Терентьев
23 Миха Мевля 82′
18 Юрий Жирков
9 Александр Кокорин 64′
10 Эмилиано Ариэль Ригони
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
0 Голевые моменты 8
13 Удары (всего) 12
5 Удары в створ 5
5 Угловые 4
4 Фолы 15
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Якоб Кехлет (Дания)
Боковой судья Микаэль Тюкгорд (Дания)
Боковой судья Йенс Мое (Дания)
Боковой судья Хейне Серенсен (Дания)
Боковой судья Хенрик Ларсен (Дания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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