Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

«Локомотив» на выезде сыграл вничью с датским «Копенгагеном» (0:0), а «Зенит» в гостях разгромил македонский «Вардар» (5:0). Что касается португальских клубов, то «Брага» на чужом поле одолела немецкий «Хоффенхайм» (2:1), а «Витория Гимарайнш» дома разошлась миром с австрийским «Зальцбургом» (1:1). Неплохо выступили французские команды, если «Лион» на выезде не смог победить кипрский «Аполлон» (1:1), то «Марсель» в родных стенах обыграл турецкий «Коньяспор» (1:0), а «Ницца» в гостях разгромила бельгийский «Зюлте-Варегем» (5:1).

Несмотря на аналогичные результаты команд в четверг, Россия сумела вновь оторваться от Португалии в таблице, так как в еврокубки этого сезона она делегировала меньше клубов — пять против шести, соответственно и коэффициент у нее получился больше.

Суммарный коэффициент России теперь составляет 45,382 балла (учитываются результаты последних пяти сезонов, включая текущий), Франции — 48,415, а Португалии — 41,582. Лидирует в таблице Испания (91,855), далее следуют Англия (64,462), Германия (63,998) и Италия (63,082).

По итогам текущего сезона определится, какое представительство в еврокубках будет у стран в сезоне-2019/20. Франция в таблице коэффициентов УЕФА идет на пятом месте, Россия — на шестом. Данные позиции в рейтинге имеют одинаковые привилегии, странам, находящимся на них, дается право заявить по три клуба в Лигу чемпионов и Лигу Европы. Стране, которая идет на седьмом месте (сейчас это Португалия), в Лигу чемпионов можно будет направить две команды, а в Лигу Европы — три.

Цитата В сезоне-2018/19 Россию в еврокубках представят шесть команд: три в Лиге чемпионов и столько же — в Лиге Европы. В еврокубки текущего сезона, как уже было отмечено выше, попали пять российских клубов — «Спартак» и ЦСКА в Лигу чемпионов, «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» — в Лигу Европы, однако краснодарская команда уже выбыла из турнира, уступив в заключительном квалификационном раунде сербской «Црвене Звезде».

Как вычисляются коэффициенты

За победу в матче квалификационных раундов еврокубков дается одно очко, за ничью — 0,5. За победу в игре основного раунда — два очка, за ничью — одно. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов стране начисляется четыре очка, за попадание в 1/8 финала — пять. За выход клуба в ¼ финала, ½ финала, финал Лиги чемпионов или Лиги Европы начисляется по одному очку.

В расчет берутся только сыгранные матчи, то есть технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, при подсчете коэффициента считаются в соответствии с тем результатом, который зафиксирован в основное и дополнительное время.

Сезонный коэффициент страны в таблице УЕФА определяется путем сложения очков, набранных ее клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления данной суммы на количество команд, которые участвовали в этих турнирах. Общий же рейтинг страны — это сумма ее коэффициентов за последние пять сезонов.