Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/31011305/
15 сентября 2017, 1:13 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

ТАСС, 15 сентября. Россия увеличила отрыв от Португалии, но не сократила отставание от Франции в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по итогам матчей первого тура группового этапа Лиги Европы, которые прошли в четверг.

«Локомотив» на выезде сыграл вничью с датским «Копенгагеном» (0:0), а «Зенит» в гостях разгромил македонский «Вардар» (5:0). Что касается португальских клубов, то «Брага» на чужом поле одолела немецкий «Хоффенхайм» (2:1), а «Витория Гимарайнш» дома разошлась миром с австрийским «Зальцбургом» (1:1). Неплохо выступили французские команды, если «Лион» на выезде не смог победить кипрский «Аполлон» (1:1), то «Марсель» в родных стенах обыграл турецкий «Коньяспор» (1:0), а «Ницца» в гостях разгромила бельгийский «Зюлте-Варегем» (5:1).

Несмотря на аналогичные результаты команд в четверг, Россия сумела вновь оторваться от Португалии в таблице, так как в еврокубки этого сезона она делегировала меньше клубов — пять против шести, соответственно и коэффициент у нее получился больше.

Суммарный коэффициент России теперь составляет 45,382 балла (учитываются результаты последних пяти сезонов, включая текущий), Франции — 48,415, а Португалии — 41,582. Лидирует в таблице Испания (91,855), далее следуют Англия (64,462), Германия (63,998) и Италия (63,082).

По итогам текущего сезона определится, какое представительство в еврокубках будет у стран в сезоне-2019/20. Франция в таблице коэффициентов УЕФА идет на пятом месте, Россия — на шестом. Данные позиции в рейтинге имеют одинаковые привилегии, странам, находящимся на них, дается право заявить по три клуба в Лигу чемпионов и Лигу Европы. Стране, которая идет на седьмом месте (сейчас это Португалия), в Лигу чемпионов можно будет направить две команды, а в Лигу Европы — три.

Как вычисляются коэффициенты

За победу в матче квалификационных раундов еврокубков дается одно очко, за ничью — 0,5. За победу в игре основного раунда — два очка, за ничью — одно. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов стране начисляется четыре очка, за попадание в 1/8 финала — пять. За выход клуба в ¼ финала, ½ финала, финал Лиги чемпионов или Лиги Европы начисляется по одному очку.

В расчет берутся только сыгранные матчи, то есть технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, при подсчете коэффициента считаются в соответствии с тем результатом, который зафиксирован в основное и дополнительное время.

Сезонный коэффициент страны в таблице УЕФА определяется путем сложения очков, набранных ее клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления данной суммы на количество команд, которые участвовали в этих турнирах. Общий же рейтинг страны — это сумма ее коэффициентов за последние пять сезонов.

ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Локомотив М
Новости Матчи Состав Статистика
Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Манчини: «Зенит» показал практически идеальный футбол в матче с «Вардаром»

Манчини: «Зенит» показал практически идеальный футбол в матче с «Вардаром»

СКОПЬЕ, 15 сентября. /ТАСС/. Российский футбольный клуб «Зенит» показал практически идеальную игру в матче первого тура группового этапа Лиги Европы с македонским «Вардаром». Такое мнение высказал главный тренер санкт-петербургского клуба Роберто Манчини, слова которого приводит пресс-служба «Зенита».
Еще 7 новостей  Все новости

Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

Фурсенко подарил болельщику галстук в честь победы "Зенита" над "Вардаром"

Не предел мечтаний: "Локомотив" сыграл вничью с "Копенгагеном" в матче Лиги Европы

Сборная Словении победила испанцев и впервые в истории вышла в финал Евробаскета