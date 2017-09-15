Разделите Лигу чемпионов!

В любом турнире изначально присутствуют фавориты и аутсайдеры. Чаще всего первых — не более трети от числа участников, вторых приблизительно столько же. Остальные — разнородная и разноцветная масса с непременным оттенком серого. Но из нее почти всегда могут выделиться выскочки, нарушающие расклады.

Лига чемпионов — единственное соревнование на планете, где порядок вещей никогда не нарушается, фавориты годами, одни и те же, а удел выскочек — приближение к полуфиналу. Ни в одном чемпионате или кубке, ни в какой другой лиге, кроме, разве что, испанской, ничего подобного быть не может. «Лестер» становится чемпионом Англии, «Лейпциг» — вторым в Германии; откуда ни возьмись возникает «Ростов» и едва не выигрывает российский титул, а «Урал» — Кубок. Случаются турниры с гегемонией — скажем, «Ювентуса» или «Баварии», — но и там хотя бы на каком-то этапе у них бывает настоящая конкуренция, а уж спор за места «под солнцем» ведут целыми толпами, и в них каждый год появляются новые имена.

В Лиге чемпионов вот уже много лет список тех, кто способен дойти до финала и завоевать трофей, а кому это не светит, четко делится на два не сообщающихся сосуда, причем в первом всегда одни и те же. «Реал», «Барселона», «Бавария», «Ман Сити», «Челси», «ПСЖ», «Атлетико», «Ювентус», «МЮ» — и все. 9 из 32 — четверть с небольшим. Остальные — массовка, призванная обеспечить полноценность календаря, но обреченная покинуть ЛЧ не позже 1/8 финала, в самом счастливом случае — в одной четвертой. Доходит порой до абсурда, когда специалисты, изучая шансы на выход в плей-офф, в большинстве групп (состоящих из 4 команд!) намечают борьбу только за второе место, а в иных — и вовсе лишь за третье! Причем на полном серьезе, надувая щеки. Как будто главное здесь — не победа, а участие. А ведь речь идет не о внутришкольной спартакиаде — о турнире, который длится несколько месяцев, отнимает кучу сил и времени. И, на минуточку, о сильнейших клубах двух десятков стран Европы, а не о колумбийских лыжниках и нигерийских пловцах.

Вторник. Глазго. «Селтик» — «ПСЖ» — 0:5. 85-я минута. Эдинсон КАВАНИ забивает один из самых красивых голов 1-го тура. AFP 2017

В итоге что мы имеем после первого тура? Семь из девяти перечисленных выше грандов одержали 7 побед с общим счетом 27:0, причем крупно выиграли все. Один проиграл «фактору Месси», один свел вничью, имея превосходство, матч с более-менее адекватным по силе соперником на его поле. Среди пострадавших — чемпионы Голландии, Бельгии, Швейцарии, Шотландии. Окажись на их месте — или вместо делегатов от Азербайджана и Кипра — представители Португалии, России, Украины, наверняка получили бы и они. Как уже не раз бывало. А ведь это верхние ряды континентального клубного футбола! За что им такие экзекуции? Для чего бросать их на съедение волкам без шанса выжить, без надежды на успех — и в конкретной встрече, и, тем более, в турнире в целом?

Представьте себе, что в любом национальном чемпионате группка заведомых фаворитов из года в год будет не просто лидировать с громадным отрывом (кое-где к этому давно уже привыкли), а с первого же тура громить всех, в том числе и твердых середняков, сразу показывая, насколько велика пропасть между ними. Долго ли продержится интерес к такому соревнованию? А в Лиге чемпионов происходит постоянно, без конца и без края.

При этом все можно было бы очень простым способом улучшить: выделить наконец-то всех монстров, как они давно добиваются, в отдельный эшелон Лиги чемпионов — пусть зовутся «старшей группой» или «элитой», все равно — в количестве, скажем, 16 команд. 9−10 мест застолбить навечно, остальные разыгрывать в квалификации — и пусть туда вписываются «Ливерпуль», «Рома», «Севилья», им-то оно нужнее, чем «Базелю» с «Фейеноордом». А освободившиеся 16 вакансий можно заполнить нехитрым арифметическим действием, попутно сократив с 48 до 32 клубов групповой этап Лиги Европы, неповоротливый и унылый. От подобного разделения никто не пострадает, причем во всех смыслах. А если и после этого «Селтик» или «Карабах» проиграют кому-то 0:5 да 0:6, теперь уж будут виноваты сами, а не выглядеть тренировочными грушами.

Евгений ЗЫРЯНКИН.