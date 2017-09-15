Разделите Лигу чемпионов!

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топ-клубы на старте нового розыгрыша одержали разгромные победы, в очередной раз продемонстрировав гигантскую пропасть между ними и всеми остальными. Как вернуть Лиге чемпионов интригу?
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В любом турнире изначально присутствуют фавориты и аутсайдеры. Чаще всего первых — не более трети от числа участников, вторых приблизительно столько же. Остальные — разнородная и разноцветная масса с непременным оттенком серого. Но из нее почти всегда могут выделиться выскочки, нарушающие расклады.
Лига чемпионов — единственное соревнование на планете, где порядок вещей никогда не нарушается, фавориты годами, одни и те же, а удел выскочек — приближение к полуфиналу. Ни в одном чемпионате или кубке, ни в какой другой лиге, кроме, разве что, испанской, ничего подобного быть не может. «Лестер» становится чемпионом Англии, «Лейпциг» — вторым в Германии; откуда ни возьмись возникает «Ростов» и едва не выигрывает российский титул, а «Урал» — Кубок. Случаются турниры с гегемонией — скажем, «Ювентуса» или «Баварии», — но и там хотя бы на
В Лиге чемпионов вот уже много лет список тех, кто способен дойти до финала и завоевать трофей, а кому это не светит, четко делится на два не сообщающихся сосуда, причем в первом всегда одни и те же. «Реал», «Барселона», «Бавария», «Ман Сити», «Челси», «ПСЖ», «Атлетико», «Ювентус», «МЮ» — и все. 9 из 32 — четверть с небольшим. Остальные — массовка, призванная обеспечить полноценность календаря, но обреченная покинуть ЛЧ не позже 1/8 финала, в самом счастливом случае — в одной четвертой. Доходит порой до абсурда, когда специалисты, изучая шансы на выход в
В итоге что мы имеем после первого тура? Семь из девяти перечисленных выше грандов одержали 7 побед с общим счетом 27:0, причем крупно выиграли все. Один проиграл «фактору Месси», один свел вничью, имея превосходство, матч с
Представьте себе, что в любом национальном чемпионате группка заведомых фаворитов из года в год будет не просто лидировать с громадным отрывом (кое-где к этому давно уже привыкли), а с первого же тура громить всех, в том числе и твердых середняков, сразу показывая, насколько велика пропасть между ними. Долго ли продержится интерес к такому соревнованию? А в Лиге чемпионов происходит постоянно, без конца и без края.
При этом все можно было бы очень простым способом улучшить: выделить
Евгений ЗЫРЯНКИН.
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