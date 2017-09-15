«Реал Сосьедад» одержал крупную победу над «Русенборгом» в матче группового раунда ЛЕ
МОСКВА, 15 сен —
Р-Спорт. Испанский «Реал Сосьедад» нанес крупное поражение норвежскому «Русенборгу» в матче группового раунда футбольной Лиги Европы.
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Встреча группы L, где также выступает
В следующем матче турнира «Реал Сосьедад» сыграет с «Зенитом» в
|14.09.2017 22:05
|Групповой турнир: Группа L
|Anoeta
|Реал Сосьедад
|4:0
|Русенборг
|Первый тайм: 3:0
Главные тренеры
|Эусебио Сакристан
|Коре Ингебригтсен
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|20
|Удары (всего)
|6
|12
|Удары в створ
|2
|7
|Угловые
|3
|3
|Фолы
|15
|3
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Паоло Сильвио Маццолени (Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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