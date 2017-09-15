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15 сентября 2017, 0:35 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

«Реал Сосьедад» одержал крупную победу над «Русенборгом» в матче группового раунда ЛЕ

МОСКВА, 15 сен — Р-Спорт. Испанский «Реал Сосьедад» нанес крупное поражение норвежскому «Русенборгу» в матче группового раунда футбольной Лиги Европы.

Испанский Реал Сосьедад нанес крупное поражение норвежскому Русенборгу в матче группового раунда футбольной Лиги Европы. Увеличить
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Встреча группы L, где также выступает санкт-петербургский «Зенит», состоялась в четверг в Сан-Себастьяне и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. Мячи забили Диего Льоренте (9-я и 77-я минуты), Давид Сурутуса (10), автоголом отметился защитник гостей Йорген Шельвик (41).

В следующем матче турнира «Реал Сосьедад» сыграет с «Зенитом» в Санкт-Петербурге, а «Русенборг» примет македонский «Вардар». Обе игры пройдут 28 сентября.

14.09.2017 22:05 Групповой турнир: Группа L Anoeta
Реал Сосьедад 4:0 Русенборг
Первый тайм: 3:0
Главные тренеры
Эусебио Сакристан Коре Ингебригтсен
Голы
9′ Диего Льоренте 3
10′ Давид Сурутуса (А. Хаби Прието) 17
41′ Йерген Шельвик 16
77′ Диего Льоренте (С. Каналес) 3
Составы
Херонимо Рульи 1
Диего Льоренте 3
Ариц Элустондо 15
Альваро Одриосола 19
Альберто Де ла Белья 24
Асьер Андонехи Ильярраменди 4
Серхио Каналес 16
Карлос Альберто Вела 11
58′ Аргарате Хаби Прието (к) 10
Хуан Мигель Хуанми 7
76′ Давид Сурутуса 17
Игор Субельдия 5
68′ да Силва Виллиан Жозе 12
Хон Баутиста 21
1 Андре Хансен
2 Вегар Эгген Хеденстад
3 Биргер Мелинг 72′
4 Торе Региниуссен 90+2′
16 Йерген Шельвик
7 Майк Йенсен (к)
15 Андерс Трондсен
9 Никлас Бендтнер
24 Андерс Конрадсен 61′
25 Мариус Лундемо
19 Янн-Эрик Де Ланлай 74′
23 Поль Андре Хелланд
28 Самуэль Адегбенро 82′
26 Милан Евтович
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
20 Удары (всего) 6
12 Удары в створ 2
7 Угловые 3
3 Фолы 15
3 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Паоло Сильвио Маццолени (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
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