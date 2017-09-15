«Реал Сосьедад» одержал крупную победу над «Русенборгом» в матче группового раунда ЛЕ

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Встреча группы L, где также выступает санкт-петербургский «Зенит», состоялась в четверг в Сан-Себастьяне и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. Мячи забили Диего Льоренте (9-я и 77-я минуты), Давид Сурутуса (10), автоголом отметился защитник гостей Йорген Шельвик (41).