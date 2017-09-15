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15 сентября 2017, 0:46 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Кокорин: О звании лучшего бомбардира в Лиге Европы мне рано думать

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился впечатлениями от матча с «Вардаром» (5:0) в групповом этапе Лиги Европы. 26-летний футболист отметился двумя голами и результативной передачей.

Нападающий Зенита Александр <span class=error>Кокорин</span> поделился впечатлениями от матча с <span class=error>Вардаром</span> (5:0) в групповом этапе Лиги Европы. Увеличить
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«В последнем интервью спрашивали как раз о том, что “Зениту” не удаётся забить в двух последних играх. Сегодня забили пять, и поэтому в первую очередь довольны этим. Ну и рады, что стартовали с победы. Важно хорошо начать, причём первая игра на выезде.

Не знаю, почему соперник так сыграл. Может, расклеился. Разбирая по видео их матчи с “Фенербахче”, настраивались серьёзно. Они выглядели очень сильной командой, а что сегодня произошло — сложно сказать.

С чем связана моя результативность в этом сезоне? Лично для меня это в первую очередь смена позиции. Всё-таки у меня появилось больше свободы, я не закреплён на одной позиции, могу двигаться по всей линии атаки. Всё, что умею, — это как раз хорошо атаковать. А то, что я делал в том сезоне, у меня не получалось.

Я иду по графику Месси в Лиге чемпионов? О звании лучшего бомбардира в Лиге Европы думать рано. И с такими игроками, как Месси, связывать рано. У нас разные турниры, разные игроки. Месси — великий игрок. Что касается нас, то можно говорить только о сегодняшней победе.

Рады, что выиграли и забили пять мячей. Все счастливы, возвращаемся домой», — сказал Кокорин в эфире программы «Все на футбол».

14.09.2017 22:05 Групповой турнир: Группа L National Arena Filip II
Вардар 0:5 Зенит
Первый тайм: 0:3
Главные тренеры
Чедомир Яневски Роберто Манчини
Голы
9 Александр Кокорин (К. Нобоа) 6′
9 Александр Кокорин (Д. Полоз) 21′
22 Артем Дзюба (А. Кокорин) 39′
60 Бранислав Иванович 66′
10 Эмилиано Ариэль Ригони (К. Нобоа) 89′
Составы
Филип Гачевски 90
Оганес Амбарцумян 19
Бобан Грнчаров (к) 6
Дарко Велкоски 14
57′ Джамбул Джигаури 7
43′ Жуан Фелипе 70
Тигран Барсегян 11
Бобан Николов 20
44′ Владица Брдаровски 77
Дарко Глишич 32
70′ Деян Блажевски 9
Италу 48
64′ Никола Глигоров 16
Висар Муслиу 5
99 Андрей Лунев
4 Доменико Кришито (к)
30 Эмануэль Маммана
14 Далер Кузяев
7 Дмитрий Полоз
16 Кристиан Нобоа
22 Артем Дзюба
8 Матиас Краневиттер
60 Бранислав Иванович 78′
3 Денис Терентьев
23 Миха Мевля 82′
18 Юрий Жирков
9 Александр Кокорин 64′
10 Эмилиано Ариэль Ригони
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
0 Голевые моменты 8
13 Удары (всего) 12
5 Удары в створ 5
5 Угловые 4
4 Фолы 15
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Якоб Кехлет (Дания)
Боковой судья Микаэль Тюкгорд (Дания)
Боковой судья Йенс Мое (Дания)
Боковой судья Хейне Серенсен (Дания)
Боковой судья Хенрик Ларсен (Дания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
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Красная карточка
Вторая желтая карточка
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