Кокорин: О звании лучшего бомбардира в Лиге Европы мне рано думать

«В последнем интервью спрашивали как раз о том, что “Зениту” не удаётся забить в двух последних играх. Сегодня забили пять, и поэтому в первую очередь довольны этим. Ну и рады, что стартовали с победы. Важно хорошо начать, причём первая игра на выезде.



Не знаю, почему соперник так сыграл. Может, расклеился. Разбирая по видео их матчи с “Фенербахче”, настраивались серьёзно. Они выглядели очень сильной командой, а что сегодня произошло — сложно сказать.



С чем связана моя результативность в этом сезоне? Лично для меня это в первую очередь смена позиции. Всё-таки у меня появилось больше свободы, я не закреплён на одной позиции, могу двигаться по всей линии атаки. Всё, что умею, — это как раз хорошо атаковать. А то, что я делал в том сезоне, у меня не получалось.



Я иду по графику Месси в Лиге чемпионов? О звании лучшего бомбардира в Лиге Европы думать рано. И с такими игроками, как Месси, связывать рано. У нас разные турниры, разные игроки. Месси — великий игрок. Что касается нас, то можно говорить только о сегодняшней победе.



Рады, что выиграли и забили пять мячей. Все счастливы, возвращаемся домой», — сказал Кокорин в эфире программы «Все на футбол».