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15 сентября 2017, 0:53 | Футбол: Еврокубки | БЕЛТА

Футболисты БАТЭ сыграли вничью с «Црвеной Звездой» в стартовом матче Лиги Европы

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты БАТЭ сыграли вничью с «Црвеной Звездой» со счетом 1:1 в стартовом матче группы Н Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч который состоялся в Белграде на стадионе <span class=error>Райко</span> <span class=error>Митич</span> получился достаточной интересным. Белорусская команда постаралась в гостях надежно сыграть в защите. Увеличить
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Матч, который состоялся в Белграде на стадионе «Райко Митич», получился достаточной интересным. Белорусская команда постаралась в гостях надежно сыграть в защите. Тем более подопечные Александра Ермаковича не считались в прошедшей игре фаворитами. Сербские футболисты чаще владели мячом, борисовчане, в свою очередь, старались действовать на контратаках. Однако на 54-й минуте гости не смогли прервать пас вдоль ворот в собственной штрафной, а набежавший Неманья Радоньич без труда переправил мяч в сетку.

После гола именитая в прошлом «Црвена Звезда» утратила контроль над мячом, преимуществом владели футболисты БАТЭ. Опасные атаки и перспективные комбинации стали намного чаще возникать у штрафной площади ворот белградцев. В одном из эпизодов на 72-й минуте защита хозяев допустила ошибку. Вышедший на замену Рикардиньо, призванный усилить оборону «Црвены Звезды», не уследил за Мирко Иваничем, который сделал передачу в штрафную, где Николай Сигневич ударом головой не оставил шансов голкиперу соперников — 1:1.

Другой матч группы H между «Арсеналом» и «Кельном» пришлось перенести на час из-за поведения многотысячной толпы фанатов немецкого клуба, пытавшейся без билетов прорваться на стадион.

Во втором туре лиги Европы БАТЭ 28 сентября примет на своем поле «Арсенал», а «Кельн» сыграет дома с «Црвеной Звездой».

14.09.2017 22:05 Групповой турнир: Группа H Rajko Mitic Stadium
Црвена Звезда 1:1 БАТЭ
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Владан Милоевич Александр Ермакович
Голы
54′ Неманья Радоньич (С. Срнич) 49
13 Николай Сигневич (М. Иванич) 72′
Составы
Милан Борян 82
Милан Родич 23
Филип Стойкович 30
15′ Вуядин Савич 90
Дамьен Ле Таллек 4
90+2′ Гелор Канга 8
Митчелл Дональд (к) 20
Ричмонд Боаки 14
89′ Ненад Крстичич 7
Ненад Милияш 10
72′ Неманья Радоньич 49
Рикарду Кавальканте Рикардинью 89
77′ Славолюб Срнич 55
Александр Пешич 45
48 Денис Щербицкий
3 Виталий Гайдучик
19 Неманья Милунович 47′
33 Денис Поляков
10 Мирко Иванич
17 Алексей Риос
21 Станислав Драгун
62 Михаил Гордейчук
8 Александр Володько 61′
13 Николай Сигневич 90+4′
22 Игорь Стасевич 83′
42 Максим Володько
20 Виталий Родионов (к) 74′ 53′
55 Дмитрий Бага
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
24 Удары (всего) 12
6 Удары в створ 3
7 Угловые 1
8 Фолы 16
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Евгений Арановский (Украина)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
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