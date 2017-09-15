Футболисты БАТЭ сыграли вничью с «Црвеной Звездой» в стартовом матче Лиги Европы

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Матч, который состоялся в Белграде на стадионе «Райко Митич», получился достаточной интересным. Белорусская команда постаралась в гостях надежно сыграть в защите. Тем более подопечные Александра Ермаковича не считались в прошедшей игре фаворитами. Сербские футболисты чаще владели мячом, борисовчане, в свою очередь, старались действовать на контратаках. Однако на 54-й минуте гости не смогли прервать пас вдоль ворот в собственной штрафной, а набежавший Неманья Радоньич без труда переправил мяч в сетку.

После гола именитая в прошлом «Црвена Звезда» утратила контроль над мячом, преимуществом владели футболисты БАТЭ. Опасные атаки и перспективные комбинации стали намного чаще возникать у штрафной площади ворот белградцев. В одном из эпизодов на 72-й минуте защита хозяев допустила ошибку. Вышедший на замену Рикардиньо, призванный усилить оборону «Црвены Звезды», не уследил за Мирко Иваничем, который сделал передачу в штрафную, где Николай Сигневич ударом головой не оставил шансов голкиперу соперников — 1:1.

Другой матч группы H между «Арсеналом» и «Кельном» пришлось перенести на час из-за поведения многотысячной толпы фанатов немецкого клуба, пытавшейся без билетов прорваться на стадион.

Во втором туре лиги Европы БАТЭ 28 сентября примет на своем поле «Арсенал», а «Кельн» сыграет дома с «Црвеной Звездой».