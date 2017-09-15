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15 сентября 2017, 0:11 | Футбол: Еврокубки | РБК-Спорт

«Зенит» одержал самую крупную победу в сезоне

«Зенит» стартовал в групповом турнире Лиги Европы крупной выездной победой над македонским «Вардаром» со счетом 5:0.

Зенит стартовал в групповом турнире Лиги Европы крупной выездной победой над македонским Вардаром со счетом 5:0. Увеличить
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Матч первого тура группового этапа Лиги Европы между «Вардаром» и «Зенитом» завершился крупной победой петербургского клуба. Встреча прошла на стадионе «Филипп II Македонский» в столице Македонии.

Для «Зенита» эта победа стала самой крупной в нынешнем сезоне. Ранее команда дважды выигрывала с преимуществом в четыре мяча в чемпионате России — у московского «Спартака» (5:1) и грозненского «Ахмата» (4:0).

У «Зенита» из-за травмы вне заявки на матч остался аргентинский полузащитник Леандро Паредес, летом перешедший в петербурсгкий клуб из «Ромы» и за короткий срок успевший стать штатным исполнителем стандартных положений. Из-за повреждения не полетел в Македонию и Олег Шатов. Также главный тренер «Зенита» Роберто Манчини принял решение оставить в Санкт-Петербурге Юрия Лодыгина и Александра Анюкова.

В атаке «Зенита» с первых минут вышли три россиянина — Дмитрий Полоз, Александр Кокорин и Артем Дзюба. В центре обороны вышли словенец Миха Мевля и аргентинец Эмануэль Маммана.

«Зениту» удалось забить быстрый гол. Уже на шестой минуте после подачи Кристиана Нобоа с углового Кокорин освободился от опеки защитников и головой с близкого расстояния отправил мяч в ворота. Для нападающего этот гол стал 10-м в сезоне во всех турнирах.

На 21-й минуте Кокорин оформил дубль. Полоз слева навесил на дальний угол вратарской, Дзюба до мяча не добрался, зато Кокорину удалось беспрепятственно пробить головой под перекладину. У голкипера хозяев Филипа Гачевски не было шансов отразить удар в упор. Для Кокорина этот гол стал 11-м в 14 матчах сезона во всех турнирах.

На 39-й минуте преимущество петербурсгкого клуба стало крупным. Кокорин сыграл в стенку с Дзюбой, ворвался в штрафную «Вардара» и пяткой отдал передачу своему партнеру по атаке. Дзюбе оставалось только попасть в пустой угол. Форвард, который перед закрытием летнего трансферного окна вел переговоры с московским «Локомотивом», забил первый гол в сезоне.

На 66-й минуте «Зенит» провел еще одну результативную атаку. Нобоа развернулся на правом фланге и пяткой покатил мяч на забежавшего Полоза. Последовал прострел во вратарскую, голкипер Гачевски отбил мяч перед собой, и Бранислав Иванович в падении поразил ворота.

Окончательный счет на 89-й минуте установил Эмилиано Ригони, ставший последним новичком «Зенита» в ходе летнего трансферного окна. Нобоа разрезающей передачей нашел аргентинского полузащитника в штрафной хозяев, и тот покатил мяч мимо Гачевски.

Другой матч группы L завершился домашней победой «Реала Сосьедад» над «Русенборгом». В составе испанского клуба дубль оформил защитник Диего Льоренте, один мяч забил хавбек Давид Сурутуса. Также ворота Андре Хансена поразил защитник норвежской команды Йорген Шелвик. Во втором туре через две недели «Зенит» примет «Реал Сосьедад», а «Вардар» на выезде встретится с «Русенборгом».

14.09.2017 22:05 Групповой турнир: Группа L National Arena Filip II
Вардар 0:5 Зенит
Первый тайм: 0:3
Главные тренеры
Чедомир Яневски Роберто Манчини
Голы
9 Александр Кокорин (К. Нобоа) 6′
9 Александр Кокорин (Д. Полоз) 21′
22 Артем Дзюба (А. Кокорин) 39′
60 Бранислав Иванович 66′
10 Эмилиано Ариэль Ригони (К. Нобоа) 89′
Составы
Филип Гачевски 90
Оганес Амбарцумян 19
Бобан Грнчаров (к) 6
Дарко Велкоски 14
57′ Джамбул Джигаури 7
43′ Жуан Фелипе 70
Тигран Барсегян 11
Бобан Николов 20
44′ Владица Брдаровски 77
Дарко Глишич 32
70′ Деян Блажевски 9
Италу 48
64′ Никола Глигоров 16
Висар Муслиу 5
99 Андрей Лунев
4 Доменико Кришито (к)
30 Эмануэль Маммана
14 Далер Кузяев
7 Дмитрий Полоз
16 Кристиан Нобоа
22 Артем Дзюба
8 Матиас Краневиттер
60 Бранислав Иванович 78′
3 Денис Терентьев
23 Миха Мевля 82′
18 Юрий Жирков
9 Александр Кокорин 64′
10 Эмилиано Ариэль Ригони
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
0 Голевые моменты 8
13 Удары (всего) 12
5 Удары в створ 5
5 Угловые 4
4 Фолы 15
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Якоб Кехлет (Дания)
Боковой судья Микаэль Тюкгорд (Дания)
Боковой судья Йенс Мое (Дания)
Боковой судья Хейне Серенсен (Дания)
Боковой судья Хенрик Ларсен (Дания)
Обозначения
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Тарасов: «Локомотив» хотел победить «Копенгаген», но не получалась игра в атаке

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