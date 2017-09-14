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14 сентября 2017, 23:44 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Эдер: Ничья в матче с «Копенгагеном» является нормальным результатом для «Локомотива»

КОПЕНГАГЕН, 14 сентября. /ТАСС/. Матч футбольной Лиги Европы с датским «Копенгагеном» был очень трудным для «Локомотива», поэтому ничью можно считать нормальным результатом. Такое мнение журналистам высказал португальский нападающий железнодорожников Эдер.

В четверг «Локомотив» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы на выезде сыграл вничью с «Копенгагеном» со счетом 0:0.

«Нормально набирать одно очко в выездном матче против серьезного соперника. Тренер остался доволен результатом, хотя нам было бы лучше победить. Когда я выходил, он попросил меня помочь команде, контролировать мяч и поддерживать партнеров. Игра была сложная, нам нужно было всей командой и обороняться, и атаковать», — сказал Эдер.

«В физическом плане чувствую себя хорошо. В чемпионате России отыграл 60 минут, сейчас еще 20, с каждым разом чувствую себя лучше и лучше. В следующем матче буду действовать острее», — добавил нападающий.

Во втором туре группового этапа Лиги Европы «Локомотив» 28 сентября на своем поле сыграет с чешским «Фаставом».

14.09.2017 20:00 Групповой турнир: Группа F Parken Stadium
Копенгаген 0:0 Локомотив М
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Столе Сольбаккен Юрий Семин
Составы
Робин Ольсен 31
Петер Анкерсен 22
Николай Бойлесен (к) 20
Денис Вавро 19
Михаэль Люфтнер 27
Беньямин Вербич 7
Ян Грегуш 16
Пьерос Сотириу 28
62′ Каспер Куск 17
Расмус Фальк 33
69′ 86′ Хосе Карлуш Гонсалвеш Родригеш Зека 10
Вильям Квист 6
81′ Андрия Павлович 23
Мартин Пушич 23
1 Маринату Алвим Гильерме
5 Неманья Пейчинович
17 Тарас Михалик 45′
33 Соломон Кверквелия
20 Владислав Игнатьев
31 Мачей Рыбус 26′
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш
23 Дмитрий Тарасов 84′
27 Игорь Денисов (к)
59 Алексей Миранчук 82′
60 Антон Миранчук
8 Джефферсон Фарфан 71′
24 Эдер
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 2
10 Удары (всего) 6
2 Удары в створ 1
6 Угловые 1
12 Фолы 15
4 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Хюсейин Гечек (Турция)
Боковой судья Мете Калкаван (Турция)
Боковой судья Мустафа Эйисой (Турция)
Боковой судья Кемал Йилмаз (Турция)
Боковой судья Арда Кардешлер (Турция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Локомотив М
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