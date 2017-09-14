Эдер: Ничья в матче с «Копенгагеном» является нормальным результатом для «Локомотива»

В четверг «Локомотив» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы на выезде сыграл вничью с «Копенгагеном» со счетом 0:0.

«Нормально набирать одно очко в выездном матче против серьезного соперника. Тренер остался доволен результатом, хотя нам было бы лучше победить. Когда я выходил, он попросил меня помочь команде, контролировать мяч и поддерживать партнеров. Игра была сложная, нам нужно было всей командой и обороняться, и атаковать», — сказал Эдер.

«В физическом плане чувствую себя хорошо. В чемпионате России отыграл 60 минут, сейчас еще 20, с каждым разом чувствую себя лучше и лучше. В следующем матче буду действовать острее», — добавил нападающий.

Во втором туре группового этапа Лиги Европы «Локомотив» 28 сентября на своем поле сыграет с чешским «Фаставом».