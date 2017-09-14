Тарасов: «Локомотив» хотел победить «Копенгаген», но не получалась игра в атаке
КОПЕНГАГЕН, 14 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Локомотив» играл против датского «Копенгагена» на победу, но игра в нападении у команды не получалась. Такое мнение журналистам высказал полузащитник железнодорожников Дмитрий Тарасов.
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В четверг «Локомотив» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы на выезде сыграл вничью с датским «Копенгагеном» со счетом 0:0.
«У нас немного не получалась игра впереди, зато задачу у своих ворот выполнили, не пропустили. Жаль только, что не получилось реализовать на поле все, что планировали. Во втором тайме мы выглядели лучше, чем в первом, имели несколько полумоментов. Вообще мы играли на победу, просто выбрали тактику от обороны, старались выбегать в контратаки», — сказал Тарасов.
«Говорят, что у нас самая слабая группа в Лиге Европы, но я так не считаю. Все команды умеют играть и с каждым соперником будет тяжело. Если мы не покажем свой максимум, не будем играть на поле друг за друга, то ничего не добьемся», — отметил полузащитник.
В следующем матче 28 сентября «Локомотив» на своем поле сыграет с чешским «Фаставом».
КОПЕНГАГЕН, 14 сентября. /ТАСС/. Матч футбольной Лиги Европы с датским «Копенгагеном» был очень трудным для «Локомотива», поэтому ничью можно считать нормальным результатом. Такое мнение журналистам высказал португальский нападающий железнодорожников Эдер.