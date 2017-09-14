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14 сентября 2017, 23:45 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Тарасов: «Локомотив» хотел победить «Копенгаген», но не получалась игра в атаке

КОПЕНГАГЕН, 14 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Локомотив» играл против датского «Копенгагена» на победу, но игра в нападении у команды не получалась. Такое мнение журналистам высказал полузащитник железнодорожников Дмитрий Тарасов.

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В четверг «Локомотив» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы на выезде сыграл вничью с датским «Копенгагеном» со счетом 0:0.

«У нас немного не получалась игра впереди, зато задачу у своих ворот выполнили, не пропустили. Жаль только, что не получилось реализовать на поле все, что планировали. Во втором тайме мы выглядели лучше, чем в первом, имели несколько полумоментов. Вообще мы играли на победу, просто выбрали тактику от обороны, старались выбегать в контратаки», — сказал Тарасов.

«Говорят, что у нас самая слабая группа в Лиге Европы, но я так не считаю. Все команды умеют играть и с каждым соперником будет тяжело. Если мы не покажем свой максимум, не будем играть на поле друг за друга, то ничего не добьемся», — отметил полузащитник.

В следующем матче 28 сентября «Локомотив» на своем поле сыграет с чешским «Фаставом».

14.09.2017 20:00 Групповой турнир: Группа F Parken Stadium
Копенгаген 0:0 Локомотив М
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Столе Сольбаккен Юрий Семин
Составы
Робин Ольсен 31
Петер Анкерсен 22
Николай Бойлесен (к) 20
Денис Вавро 19
Михаэль Люфтнер 27
Беньямин Вербич 7
Ян Грегуш 16
Пьерос Сотириу 28
62′ Каспер Куск 17
Расмус Фальк 33
69′ 86′ Хосе Карлуш Гонсалвеш Родригеш Зека 10
Вильям Квист 6
81′ Андрия Павлович 23
Мартин Пушич 23
1 Маринату Алвим Гильерме
5 Неманья Пейчинович
17 Тарас Михалик 45′
33 Соломон Кверквелия
20 Владислав Игнатьев
31 Мачей Рыбус 26′
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш
23 Дмитрий Тарасов 84′
27 Игорь Денисов (к)
59 Алексей Миранчук 82′
60 Антон Миранчук
8 Джефферсон Фарфан 71′
24 Эдер
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 2
10 Удары (всего) 6
2 Удары в створ 1
6 Угловые 1
12 Фолы 15
4 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Хюсейин Гечек (Турция)
Боковой судья Мете Калкаван (Турция)
Боковой судья Мустафа Эйисой (Турция)
Боковой судья Кемал Йилмаз (Турция)
Боковой судья Арда Кардешлер (Турция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Копенгаген
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Новости Еврокубков

Эдер: Ничья в матче с «Копенгагеном» является нормальным результатом для «Локомотива»

Эдер: Ничья в матче с «Копенгагеном» является нормальным результатом для «Локомотива»

КОПЕНГАГЕН, 14 сентября. /ТАСС/. Матч футбольной Лиги Европы с датским «Копенгагеном» был очень трудным для «Локомотива», поэтому ничью можно считать нормальным результатом. Такое мнение журналистам высказал португальский нападающий железнодорожников Эдер.
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