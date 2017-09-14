Тарасов: «Локомотив» хотел победить «Копенгаген», но не получалась игра в атаке

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В четверг «Локомотив» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы на выезде сыграл вничью с датским «Копенгагеном» со счетом 0:0.

«У нас немного не получалась игра впереди, зато задачу у своих ворот выполнили, не пропустили. Жаль только, что не получилось реализовать на поле все, что планировали. Во втором тайме мы выглядели лучше, чем в первом, имели несколько полумоментов. Вообще мы играли на победу, просто выбрали тактику от обороны, старались выбегать в контратаки», — сказал Тарасов.

«Говорят, что у нас самая слабая группа в Лиге Европы, но я так не считаю. Все команды умеют играть и с каждым соперником будет тяжело. Если мы не покажем свой максимум, не будем играть на поле друг за друга, то ничего не добьемся», — отметил полузащитник.

В следующем матче 28 сентября «Локомотив» на своем поле сыграет с чешским «Фаставом».