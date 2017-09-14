Капитан «Зенита» Кришито забыл, что его футбольный клуб выигрывал еврокубки
МОСКВА, 14 сен —
Р-Спорт. Футболист Доменико Кришито, с нынешнего сезона являющийся капитаном «Зенита», забыл, что его команда выигрывала еврокубки, когда давал интервью итальянским СМИ.
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Говоря о старте «Зенита» в групповом этапе Лиги Европы, Кришито заявил, что игроки петербургского клуба будут пытаться выиграть свой первый европейский трофей. При том, что «Зенит» является победителем Кубка УЕФА сезона-2007/08 и обладателем Суперкубка УЕФА-2008.
«Лига Европы? Мы пробились сюда для того, чтобы завоевать титул. И это будет наш первый европейский клубный трофей», — приводит слова Кришито Tuttomercatoweb.
Кришито выступает за «Зенит» с 2011 года, перейдя в петербургский клуб из «Дженоа».
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