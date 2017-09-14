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14 сентября 2017, 23:12 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Капитан «Зенита» Кришито забыл, что его футбольный клуб выигрывал еврокубки

МОСКВА, 14 сен — Р-Спорт. Футболист Доменико Кришито, с нынешнего сезона являющийся капитаном «Зенита», забыл, что его команда выигрывала еврокубки, когда давал интервью итальянским СМИ.

Футболист <span class=error>Доменико</span> <span class=error>Кришито</span> с нынешнего сезона являющийся капитаном Зенита забыл что его команда выигрывала <span class=error>еврокубки</span> когда давал интервью итальянским СМИ. Увеличить
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Говоря о старте «Зенита» в групповом этапе Лиги Европы, Кришито заявил, что игроки петербургского клуба будут пытаться выиграть свой первый европейский трофей. При том, что «Зенит» является победителем Кубка УЕФА сезона-2007/08 и обладателем Суперкубка УЕФА-2008.

«Лига Европы? Мы пробились сюда для того, чтобы завоевать титул. И это будет наш первый европейский клубный трофей», — приводит слова Кришито Tuttomercatoweb.

Кришито выступает за «Зенит» с 2011 года, перейдя в петербургский клуб из «Дженоа».

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