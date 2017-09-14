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14 сентября 2017, 23:11 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Тренер: «Копенгаген» имел преимущество в игре с «Локомотивом» и должен был побеждать

КОПЕНГАГЕН /Дания/, 14 сентября. /ТАСС/. Датский футбольный клуб «Копенгаген» имел преимущество в матче Лиги Европы с «Локомотивом» и должен был выигрывать. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер датской команды Столе Сольбаккен.

В четверг «Копенгаген» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы на своем поле сыграл вничью с московским «Локомотивом» со счетом 0:0.

«Матч с “Рубином” (прошел в 2010 году и завершился победой датской команды со счетом 1:0 — прим. ТАСС) тоже был достаточно равным, но сегодня у нас было преимущество и мы должны были победить, просто не получилось. У “Локомотива” хорошие защитники, которые не допускали ошибок. В целом получился красивый матч, на уровне Лиги Европы», — сказал Сольбаккен.

«Мы очень хорошо играли, футболисты чувствовали друг друга, делали ловушки для “Локомотива”, но соперник на них не попался», — добавил тренер.

В следующем матче Лиги Европы 28 сентября «Копенгаген» на выезде сыграет с молдавским «Шерифом». «Локомотив» в этот же день на своем поле примет чешский «Фастав».

14.09.2017 20:00 Групповой турнир: Группа F Parken Stadium
Копенгаген 0:0 Локомотив М
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Столе Сольбаккен Юрий Семин
Составы
Робин Ольсен 31
Петер Анкерсен 22
Николай Бойлесен (к) 20
Денис Вавро 19
Михаэль Люфтнер 27
Беньямин Вербич 7
Ян Грегуш 16
Пьерос Сотириу 28
62′ Каспер Куск 17
Расмус Фальк 33
69′ 86′ Хосе Карлуш Гонсалвеш Родригеш Зека 10
Вильям Квист 6
81′ Андрия Павлович 23
Мартин Пушич 23
1 Маринату Алвим Гильерме
5 Неманья Пейчинович
17 Тарас Михалик 45′
33 Соломон Кверквелия
20 Владислав Игнатьев
31 Мачей Рыбус 26′
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш
23 Дмитрий Тарасов 84′
27 Игорь Денисов (к)
59 Алексей Миранчук 82′
60 Антон Миранчук
8 Джефферсон Фарфан 71′
24 Эдер
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 2
10 Удары (всего) 6
2 Удары в створ 1
6 Угловые 1
12 Фолы 15
4 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Хюсейин Гечек (Турция)
Боковой судья Мете Калкаван (Турция)
Боковой судья Мустафа Эйисой (Турция)
Боковой судья Кемал Йилмаз (Турция)
Боковой судья Арда Кардешлер (Турция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Локомотив М
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Копенгаген
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Новости Еврокубков

Тарасов: «Локомотив» хотел победить «Копенгаген», но не получалась игра в атаке

Тарасов: «Локомотив» хотел победить «Копенгаген», но не получалась игра в атаке

КОПЕНГАГЕН, 14 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Локомотив» играл против датского «Копенгагена» на победу, но игра в нападении у команды не получалась. Такое мнение журналистам высказал полузащитник железнодорожников Дмитрий Тарасов.
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