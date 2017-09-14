Тренер: «Копенгаген» имел преимущество в игре с «Локомотивом» и должен был побеждать

В четверг «Копенгаген» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы на своем поле сыграл вничью с московским «Локомотивом» со счетом 0:0.

«Матч с “Рубином” (прошел в 2010 году и завершился победой датской команды со счетом 1:0 — прим. ТАСС) тоже был достаточно равным, но сегодня у нас было преимущество и мы должны были победить, просто не получилось. У “Локомотива” хорошие защитники, которые не допускали ошибок. В целом получился красивый матч, на уровне Лиги Европы», — сказал Сольбаккен.

«Мы очень хорошо играли, футболисты чувствовали друг друга, делали ловушки для “Локомотива”, но соперник на них не попался», — добавил тренер.

В следующем матче Лиги Европы 28 сентября «Копенгаген» на выезде сыграет с молдавским «Шерифом». «Локомотив» в этот же день на своем поле примет чешский «Фастав».