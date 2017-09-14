Станимир Стоилов: Можно было бы рассчитывать на что-то большее при правильном настрое

— Поздравляю «Вильярреал» с победой! Я думаю, что наша команда сегодня старалась играть в хороший футбол. Мы можем играть намного динамичнее и агрессивнее. Во всех трех голах мы допустили легкие ошибки. У нас не был настрой на все сто процентов, если бы команда хотела выиграть, то все было бы по-другому.

— Когда «Астана» сравняла счет, появилась надежда, что команда сможет удержать ничейный результат? Чего же не хватило футболистам?

— Рад, что во втором тайме, имея преимущество, забили гол. Нам не хватало достаточной агрессии. Когда мяч оставался ничейным, наши игроки просто смотрели, в то время, как соперник перехватывал мяч. Настрой не был стопроцентным. Можно было бы рассчитывать на что-то большее при правильном настрое. Были допущены легкие ошибки.

— Заменяя Муртазаева на Томасова, не было опасения, что команда впереди перестанет цепляться за мяч?

— Роман очень много старался, но заметно подустал. Проводя замену, мы сделали ставку на скоростные качества Томасова. Но ошибки были как в обороне, так и в атаке. «Вильярреал» не прощает подобных ошибок и сразу же забивает.

— Игра в три центральных защитника во многом себя оправдала. Если бы вы знали, как команда в итоге сыграет, вы бы перешли на схему в два защитника? Если исключить индивидуальные ошибки, те три защитника выполнили поставленные вами задачи?

— Сейчас этот матч я рассматриваю как прошлый. Поначалу мы хорошо перекрывали им свободные зоны и создавали себе моменты как в первом, так и во втором тайме. Последние 10−15 минут матча мы хорошо держались. Не было паники. Но я повторюсь, что если бы мы добавили больше желания победить, то могли добиться положительного результата.