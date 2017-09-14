«Локо» в Европе: полет осторожный, но нормальный

БОЛЕЛЬЩИКОВ ИЗ РОССИИ ДОЕХАЛО МНОГО

Столица Дании встретила по-настоящему осенней прохладой, серо-черным небом и каким-то гигантским количеством велосипедистов, которых на местных улицах навскидку раз в 10−15 больше, чем машин. И ведь не пугают людей даже ливни: знай себе едут в разные стороны, укутавшись в капюшоны и вежливо пропуская пешеходов, чтобы ненароком не обрызгать, пролетая по лужам.

Сказать, что весь четверг, с утра до ночи, Копенгаген жил футболом — значит, слукавить. О предстоящем матче еще за несколько часов до него здесь не напоминало ровным счетом ничего, кроме разве что вывесок в некоторых спортивных барах, огромного электронного табло в старой части города да частенько попадающихся на глаза людей в красно-зеленой атрибутике.

Болельщиков «Локомотива» до Дании добралось на самом деле немало. Намекал на это еще утренний рейс корреспондента «СЭ» из Москвы, почти целиком забитый именно ими. А уже на стадионе масштаб российского нашествия можно было ощутить своими глазами: фанатов красно-зеленых точно было не 250, как планировалось изначально, а ощутимо больше — на сотню-другую. Это отличный показатель, учитывая не самые маленькие расходы. А появившаяся накануне информация о том, что кого-то из «хулиганов» распознали и развернули на паспортном контроле, не подтвердилась. Перед стартовым свистком президент клуба Илья Геркус в интервью телевидению сообщил, что попали на матч все, кто хотел.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Болельщиков "Локомотива" очень даже не мало! <a href="https://t.co/BRt6LS6aVO">pic.twitter.com/BRt6LS6aVO</a></p>— Mike Goncharov (@gribo4ki) <a href="https://twitter.com/gribo4ki/status/908369565268279296">14 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

САМЫЙ СЛОЖНЫЙ МАТЧ В ГРУППЕ?

Наверняка многочисленных болельщиков «Локо» соблазняли при планировании поездки не только красоты Скандинавии, но и осознание факта, что эта игра может стать для команды самой тяжелой в группе. И даже — ключевой. Ведь из всех соперников «Копенгаген» — однозначно самый статусный, боевой и опытный, а успешный результат на выезде мог едва ли не расстелить ковровую дорожку в плей-офф без лишних нервов и траты сил.

Но по поводу текущей силы датского чемпиона спорить можно было долго. Его результаты на старте сезона противоречивы и неубедительны: два поражения и три ничьих в восьми турах, разболтанная защита, неуверенный в себе вратарь, куча пропущенных голов, и, как итог, — только шестое место в таблице, а заодно и вылет из Лиги чемпионов от «Карабаха». Поэтому, возможно, и хорошо, что «Локомотив» встретился с «Копенгагеном» именно сейчас, пока тот не пришел в себя.

А главный тренер датчан Сольбаккен перед матчем несколько раз похвалил красно-зеленых, назвав их, вероятно, лучшей командой России в данный момент.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Копенгаген. Сегодня здесь сыграет "Локомотив". <a href="https://t.co/JDe1u0MNOm">pic.twitter.com/JDe1u0MNOm</a></p>— Mike Goncharov (@gribo4ki) <a href="https://twitter.com/gribo4ki/status/908343180227203072">14 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

СКРОМНЫЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ

Впрочем, лезть с шашками наголо Семин на соперника в любом случае не стал и, исходя из стартового состава, отнесся к нему подозрительно и уважительно. От расстановки с тремя центральными защитниками тренер не отошел, не до конца понятного пока новичка Эдера оставил на замене (форварда сыграл Фарфан), а центральную зону укрепил еще одним опорником, отправив в помощь Денисову Тарасова. Жертвой перестановки оказался более интересный в атаке Антон Миранчук.

Поэтому, возможно, по первому тайму и возникло ощущение, что атаковать «Локомотиву» тяжеловато, и людских ресурсов на чужой половине раз за разом не хватало. С другой стороны, в дебюте, когда пусть и не забитый до отказа, но прилично заполненный стадион погнал хозяев вперед, железнодорожникам на какое-то время пришлось сесть в оборону. И отделались они легким испугом: сначала Павлович забил, но из небольшого офсайда, а затем Куск опасно запустил мяч над «девяткой» со средней дистанции.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">80 - Эдер! Помните гол в финале Евро? Вот также пробил, только не забил <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%BE?src=hash">#КопенгагенЛоко</a> <a href="https://t.co/1ed2ReYb67">pic.twitter.com/1ed2ReYb67</a></p>— ФК Локомотив (@fclokomotiv) <a href="https://twitter.com/fclokomotiv/status/908399221988106241">14 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ЭДЕР БИЛ КАК В ФИНАЛЕ EURO, НО НЕ ПОПАЛ

Совсем уж наглухо «Локомотив» не запирался и пытался все же время от времени развивать не только быстрые атаки, но и позиционные. Только в первом тайме они заканчивались разве что офсайдами Фарфана, а после перерыва привели хотя бы к какой-то остроте. В одном эпизоде перуанский футболист мог замыкать навес справа с пары метров, но не попал по мячу, а на исходе часа игры у всего стадиона екнуло сердце после удара Фернандеша. Португалец выстрелил в ближнюю «девятку» из штрафной после скидки Алексея Миранчука, вратарь не успел среагировать и не шелохнулся, а мяч всколыхнул сетку, но с внешней стороны.

Голов все не было, и стало казаться, что победа кровь из носу «Локо» и не нужна, — это было видно из-за возникающих мини-затяжек времени со стороны Гильерме и из всякого отсутствия замен. Но на 70-й минуте Семин все-таки показал, что не против поймать как синичку, так и журавля, и освежил атаку, выпустив Эдера вместо Фарфана. Добиться победы это решение не помогло (хотя один удар португалец все-таки нанес — примерно с той же позиции, как и в триумфальном финале Euro), однако главное, что относительно спокойно удалось довести выездной матч до приемлемого результата. А дальше, глядишь, будет и повеселее.

Михаил ГОНЧАРОВ

из Копенгагена.