«Локо» в Европе: полет осторожный, но нормальный
Железнодорожники и «Копенгаген» продемонстрировали в Дании примерно равный футбол: скромный в атаке, но надежный в обороне. Итог — справедливые нули.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
БОЛЕЛЬЩИКОВ ИЗ РОССИИ ДОЕХАЛО МНОГО
Столица Дании встретила
Сказать, что весь четверг, с утра до ночи, Копенгаген жил футболом — значит, слукавить. О предстоящем матче еще за несколько часов до него здесь не напоминало ровным счетом ничего, кроме разве что вывесок в некоторых спортивных барах, огромного электронного табло в старой части города да частенько попадающихся на глаза людей в
Болельщиков «Локомотива» до Дании добралось на самом деле немало. Намекал на это еще утренний рейс корреспондента «СЭ» из Москвы, почти целиком забитый именно ими. А уже на стадионе масштаб российского нашествия можно было ощутить своими глазами: фанатов
САМЫЙ СЛОЖНЫЙ МАТЧ В ГРУППЕ?
Наверняка многочисленных болельщиков «Локо» соблазняли при планировании поездки не только красоты Скандинавии, но и осознание факта, что эта игра может стать для команды самой тяжелой в группе. И даже — ключевой. Ведь из всех соперников «Копенгаген» — однозначно самый статусный, боевой и опытный, а успешный результат на выезде мог едва ли не расстелить ковровую дорожку в
Но по поводу текущей силы датского чемпиона спорить можно было долго. Его результаты на старте сезона противоречивы и неубедительны: два поражения и три ничьих в восьми турах, разболтанная защита, неуверенный в себе вратарь, куча пропущенных голов, и, как итог, — только шестое место в таблице, а заодно и вылет из Лиги чемпионов от «Карабаха». Поэтому, возможно, и хорошо, что «Локомотив» встретился с «Копенгагеном» именно сейчас, пока тот не пришел в себя.
А главный тренер датчан Сольбаккен перед матчем несколько раз похвалил
СКРОМНЫЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ
Впрочем, лезть с шашками наголо Семин на соперника в любом случае не стал и, исходя из стартового состава, отнесся к нему подозрительно и уважительно. От расстановки с тремя центральными защитниками тренер не отошел, не до конца понятного пока новичка Эдера оставил на замене (форварда сыграл Фарфан), а центральную зону укрепил еще одним опорником, отправив в помощь Денисову Тарасова. Жертвой перестановки оказался более интересный в атаке Антон Миранчук.
Поэтому, возможно, по первому тайму и возникло ощущение, что атаковать «Локомотиву» тяжеловато, и людских ресурсов на чужой половине раз за разом не хватало. С другой стороны, в дебюте, когда пусть и не забитый до отказа, но прилично заполненный стадион погнал хозяев вперед, железнодорожникам на
ЭДЕР БИЛ КАК В ФИНАЛЕ EURO, НО НЕ ПОПАЛ
Совсем уж наглухо «Локомотив» не запирался и пытался все же время от времени развивать не только быстрые атаки, но и позиционные. Только в первом тайме они заканчивались разве что офсайдами Фарфана, а после перерыва привели хотя бы к
Голов все не было, и стало казаться, что победа кровь из носу «Локо» и не нужна, — это было видно
Михаил ГОНЧАРОВ
из Копенгагена.
|14.09.2017 20:00
|Групповой турнир: Группа F
|Parken Stadium
|Копенгаген
|0:0
|Локомотив М
|Первый тайм: 0:0
|Столе Сольбаккен
|Юрий Семин
|
|
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|2
|10
|Удары (всего)
|6
|2
|Удары в створ
|1
|6
|Угловые
|1
|12
|Фолы
|15
|4
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Хюсейин Гечек (Турция)
|Боковой судья
|Мете Калкаван (Турция)
|Боковой судья
|Мустафа Эйисой (Турция)
|Боковой судья
|Кемал Йилмаз (Турция)
|Боковой судья
|Арда Кардешлер (Турция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter