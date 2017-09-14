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https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/31010648/
14 сентября 2017, 22:58 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

«Локо» в Европе: полет осторожный, но нормальный

Железнодорожники и «Копенгаген» продемонстрировали в Дании примерно равный футбол: скромный в атаке, но надежный в обороне. Итог — справедливые нули.

Четверг. Копенгаген. Копенгаген - Локомотив - 0:0. В ключевом матче в Дании железнодорожники сыграли вничью Увеличить
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БОЛЕЛЬЩИКОВ ИЗ РОССИИ ДОЕХАЛО МНОГО

Столица Дании встретила по-настоящему осенней прохладой, серо-черным небом и каким-то гигантским количеством велосипедистов, которых на местных улицах навскидку раз в 10−15 больше, чем машин. И ведь не пугают людей даже ливни: знай себе едут в разные стороны, укутавшись в капюшоны и вежливо пропуская пешеходов, чтобы ненароком не обрызгать, пролетая по лужам.

Сказать, что весь четверг, с утра до ночи, Копенгаген жил футболом — значит, слукавить. О предстоящем матче еще за несколько часов до него здесь не напоминало ровным счетом ничего, кроме разве что вывесок в некоторых спортивных барах, огромного электронного табло в старой части города да частенько попадающихся на глаза людей в красно-зеленой атрибутике.

Болельщиков «Локомотива» до Дании добралось на самом деле немало. Намекал на это еще утренний рейс корреспондента «СЭ» из Москвы, почти целиком забитый именно ими. А уже на стадионе масштаб российского нашествия можно было ощутить своими глазами: фанатов красно-зеленых точно было не 250, как планировалось изначально, а ощутимо больше — на сотню-другую. Это отличный показатель, учитывая не самые маленькие расходы. А появившаяся накануне информация о том, что кого-то из «хулиганов» распознали и развернули на паспортном контроле, не подтвердилась. Перед стартовым свистком президент клуба Илья Геркус в интервью телевидению сообщил, что попали на матч все, кто хотел.

САМЫЙ СЛОЖНЫЙ МАТЧ В ГРУППЕ?

Наверняка многочисленных болельщиков «Локо» соблазняли при планировании поездки не только красоты Скандинавии, но и осознание факта, что эта игра может стать для команды самой тяжелой в группе. И даже — ключевой. Ведь из всех соперников «Копенгаген» — однозначно самый статусный, боевой и опытный, а успешный результат на выезде мог едва ли не расстелить ковровую дорожку в плей-офф без лишних нервов и траты сил.

Но по поводу текущей силы датского чемпиона спорить можно было долго. Его результаты на старте сезона противоречивы и неубедительны: два поражения и три ничьих в восьми турах, разболтанная защита, неуверенный в себе вратарь, куча пропущенных голов, и, как итог, — только шестое место в таблице, а заодно и вылет из Лиги чемпионов от «Карабаха». Поэтому, возможно, и хорошо, что «Локомотив» встретился с «Копенгагеном» именно сейчас, пока тот не пришел в себя.

А главный тренер датчан Сольбаккен перед матчем несколько раз похвалил красно-зеленых, назвав их, вероятно, лучшей командой России в данный момент.

СКРОМНЫЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ

Впрочем, лезть с шашками наголо Семин на соперника в любом случае не стал и, исходя из стартового состава, отнесся к нему подозрительно и уважительно. От расстановки с тремя центральными защитниками тренер не отошел, не до конца понятного пока новичка Эдера оставил на замене (форварда сыграл Фарфан), а центральную зону укрепил еще одним опорником, отправив в помощь Денисову Тарасова. Жертвой перестановки оказался более интересный в атаке Антон Миранчук.

Поэтому, возможно, по первому тайму и возникло ощущение, что атаковать «Локомотиву» тяжеловато, и людских ресурсов на чужой половине раз за разом не хватало. С другой стороны, в дебюте, когда пусть и не забитый до отказа, но прилично заполненный стадион погнал хозяев вперед, железнодорожникам на какое-то время пришлось сесть в оборону. И отделались они легким испугом: сначала Павлович забил, но из небольшого офсайда, а затем Куск опасно запустил мяч над «девяткой» со средней дистанции.

ЭДЕР БИЛ КАК В ФИНАЛЕ EURO, НО НЕ ПОПАЛ

Совсем уж наглухо «Локомотив» не запирался и пытался все же время от времени развивать не только быстрые атаки, но и позиционные. Только в первом тайме они заканчивались разве что офсайдами Фарфана, а после перерыва привели хотя бы к какой-то остроте. В одном эпизоде перуанский футболист мог замыкать навес справа с пары метров, но не попал по мячу, а на исходе часа игры у всего стадиона екнуло сердце после удара Фернандеша. Португалец выстрелил в ближнюю «девятку» из штрафной после скидки Алексея Миранчука, вратарь не успел среагировать и не шелохнулся, а мяч всколыхнул сетку, но с внешней стороны.

Голов все не было, и стало казаться, что победа кровь из носу «Локо» и не нужна, — это было видно из-за возникающих мини-затяжек времени со стороны Гильерме и из всякого отсутствия замен. Но на 70-й минуте Семин все-таки показал, что не против поймать как синичку, так и журавля, и освежил атаку, выпустив Эдера вместо Фарфана. Добиться победы это решение не помогло (хотя один удар португалец все-таки нанес — примерно с той же позиции, как и в триумфальном финале Euro), однако главное, что относительно спокойно удалось довести выездной матч до приемлемого результата. А дальше, глядишь, будет и повеселее.

Михаил ГОНЧАРОВ
из Копенгагена.

14.09.2017 20:00 Групповой турнир: Группа F Parken Stadium
Копенгаген 0:0 Локомотив М
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Столе Сольбаккен Юрий Семин
Составы
Робин Ольсен 31
Петер Анкерсен 22
Николай Бойлесен (к) 20
Денис Вавро 19
Михаэль Люфтнер 27
Беньямин Вербич 7
Ян Грегуш 16
Пьерос Сотириу 28
62′ Каспер Куск 17
Расмус Фальк 33
69′ 86′ Хосе Карлуш Гонсалвеш Родригеш Зека 10
Вильям Квист 6
81′ Андрия Павлович 23
Мартин Пушич 23
1 Маринату Алвим Гильерме
5 Неманья Пейчинович
17 Тарас Михалик 45′
33 Соломон Кверквелия
20 Владислав Игнатьев
31 Мачей Рыбус 26′
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш
23 Дмитрий Тарасов 84′
27 Игорь Денисов (к)
59 Алексей Миранчук 82′
60 Антон Миранчук
8 Джефферсон Фарфан 71′
24 Эдер
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 2
10 Удары (всего) 6
2 Удары в створ 1
6 Угловые 1
12 Фолы 15
4 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Хюсейин Гечек (Турция)
Боковой судья Мете Калкаван (Турция)
Боковой судья Мустафа Эйисой (Турция)
Боковой судья Кемал Йилмаз (Турция)
Боковой судья Арда Кардешлер (Турция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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