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— Первый матч всегда сложный. Тем более он проходил на выезде, — сказал Семин. — Тем более что все букмекеры ставили на «Копенгаген», считали его фаворитом. Получилась напряженная игра. Очко для нас сегодня — нормальный результат.

— Вы ведь усилили атаку по ходу второго тайма. Получается, ничья не была пределом мечтаний?

— Не была! Вы правильно сказали. Думаю, во втором тайме мы немного активнее стали играть в атаке, более разнообразно. Нам нужны были свежие игроки, а, на мой взгляд, и Антон Миранчук, и Эдер вышли неплохо.

— Могли бы сравнить «Копенгаген» с кем-то из РФПЛ?

— А зачем? Я не вижу смысла. Это компактная команда, очень хорошо играет вверху при стандартах, хорошо ведет единоборства. В первом тайме соперник побеждал в дуэлях значительно чаще, поэтому мы не имели преимущество.

— Вы сказали, что «Копенгаген» выиграл большинство единоборств до перерыва. Стало это проблемой, учитывая, что в концовке был навал?

— Нет, не могли пропустить.

Мануэл ФЕРНАНДЕШ (справа) прессингует Каспера КУСКА. AFP 2017

— Можно сказать, что это был самый сложный матч в группе?

— Не знаю, какими получатся следующие матчи. Впереди их пять. «Локо» давно не играл в международных турнирах, поэтому каждый может оказаться сложным. «Копенгаген» играл очень хорошо.

— Что нужно исправить перед следующей игрой?

— Сейчас у нас «Амкар», это самый сложный матч. А когда уже подойдем к ответной игре с «Копенгагеном» — все вспомним и будем исправлять.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 10, 18.09.2017, 19:30 -:- Локомотив М Амкар

— Физически команда выдержит непростой график?

— Самое главное, чтобы игроки были живы-здоровы и не было травм. Вообще, конечно, календарь сложный. Но все европейские команды имеют такой. Поэтому нужно выдерживать.

— Сегодня Эдер вышел на замену, в прошлый раз — в основе. В каком статусе он убедительнее?