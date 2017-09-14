Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/31010647/
14 сентября 2017, 22:54 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Юрий Семин: Ничья не была пределом мечтаний, но результат — нормальный

Главный тренер железнодорожников — об игре против «Копенгагена».

Тренер железнодорожников — об игре против Копенгагена. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Первый матч всегда сложный. Тем более он проходил на выезде, — сказал Семин. — Тем более что все букмекеры ставили на «Копенгаген», считали его фаворитом. Получилась напряженная игра. Очко для нас сегодня — нормальный результат.

— Вы ведь усилили атаку по ходу второго тайма. Получается, ничья не была пределом мечтаний?

— Не была! Вы правильно сказали. Думаю, во втором тайме мы немного активнее стали играть в атаке, более разнообразно. Нам нужны были свежие игроки, а, на мой взгляд, и Антон Миранчук, и Эдер вышли неплохо.

— Могли бы сравнить «Копенгаген» с кем-то из РФПЛ?

— А зачем? Я не вижу смысла. Это компактная команда, очень хорошо играет вверху при стандартах, хорошо ведет единоборства. В первом тайме соперник побеждал в дуэлях значительно чаще, поэтому мы не имели преимущество.

— Вы сказали, что «Копенгаген» выиграл большинство единоборств до перерыва. Стало это проблемой, учитывая, что в концовке был навал?

— Нет, не могли пропустить.

Мануэл ФЕРНАНДЕШ (справа) прессингует Каспера КУСКА.
© AFP 2017

— Можно сказать, что это был самый сложный матч в группе?

— Не знаю, какими получатся следующие матчи. Впереди их пять. «Локо» давно не играл в международных турнирах, поэтому каждый может оказаться сложным. «Копенгаген» играл очень хорошо.

— Что нужно исправить перед следующей игрой?

— Сейчас у нас «Амкар», это самый сложный матч. А когда уже подойдем к ответной игре с «Копенгагеном» — все вспомним и будем исправлять.

— Физически команда выдержит непростой график?

— Самое главное, чтобы игроки были живы-здоровы и не было травм. Вообще, конечно, календарь сложный. Но все европейские команды имеют такой. Поэтому нужно выдерживать.

— Сегодня Эдер вышел на замену, в прошлый раз — в основе. В каком статусе он убедительнее?

— Давайте пока подождем. Все-таки он только пришел в команду, проводит третий матч, включая товарищеский на сборах. Не нужно ни восторгаться, ни говорить, что все плохо. Он нам будет помогать до конца чемпионата, мы его должны поддержать. И надеемся, все будет хорошо. По крайней мере, у нас теперь есть замены.

14.09.2017 20:00 Групповой турнир: Группа F Parken Stadium
Копенгаген 0:0 Локомотив М
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Столе Сольбаккен Юрий Семин
Составы
Робин Ольсен 31
Петер Анкерсен 22
Николай Бойлесен (к) 20
Денис Вавро 19
Михаэль Люфтнер 27
Беньямин Вербич 7
Ян Грегуш 16
Пьерос Сотириу 28
62′ Каспер Куск 17
Расмус Фальк 33
69′ 86′ Хосе Карлуш Гонсалвеш Родригеш Зека 10
Вильям Квист 6
81′ Андрия Павлович 23
Мартин Пушич 23
1 Маринату Алвим Гильерме
5 Неманья Пейчинович
17 Тарас Михалик 45′
33 Соломон Кверквелия
20 Владислав Игнатьев
31 Мачей Рыбус 26′
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш
23 Дмитрий Тарасов 84′
27 Игорь Денисов (к)
59 Алексей Миранчук 82′
60 Антон Миранчук
8 Джефферсон Фарфан 71′
24 Эдер
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 2
10 Удары (всего) 6
2 Удары в створ 1
6 Угловые 1
12 Фолы 15
4 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Хюсейин Гечек (Турция)
Боковой судья Мете Калкаван (Турция)
Боковой судья Мустафа Эйисой (Турция)
Боковой судья Кемал Йилмаз (Турция)
Боковой судья Арда Кардешлер (Турция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Копенгаген
Новости Матчи Состав Статистика
Локомотив М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости
11 сентября

Главная новость для болельщиков "Спартака"

У "Рубина" большие проблемы

Наконец-то все стало ясно с контрактом Месси