Юрий Семин: Ничья не была пределом мечтаний, но результат — нормальный
Главный тренер железнодорожников — об игре против «Копенгагена».
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— Первый матч всегда сложный. Тем более он проходил на выезде, — сказал Семин. — Тем более что все букмекеры ставили на «Копенгаген», считали его фаворитом. Получилась напряженная игра. Очко для нас сегодня — нормальный результат.
— Вы ведь усилили атаку по ходу второго тайма. Получается, ничья не была пределом мечтаний?
— Не была! Вы правильно сказали. Думаю, во втором тайме мы немного активнее стали играть в атаке, более разнообразно. Нам нужны были свежие игроки, а, на мой взгляд, и Антон Миранчук, и Эдер вышли неплохо.
— Могли бы сравнить «Копенгаген» с
— А зачем? Я не вижу смысла. Это компактная команда, очень хорошо играет вверху при стандартах, хорошо ведет единоборства. В первом тайме соперник побеждал в дуэлях значительно чаще, поэтому мы не имели преимущество.
— Вы сказали, что «Копенгаген» выиграл большинство единоборств до перерыва. Стало это проблемой, учитывая, что в концовке был навал?
— Нет, не могли пропустить.
— Можно сказать, что это был самый сложный матч в группе?
— Не знаю, какими получатся следующие матчи. Впереди их пять. «Локо» давно не играл в международных турнирах, поэтому каждый может оказаться сложным. «Копенгаген» играл очень хорошо.
— Что нужно исправить перед следующей игрой?
— Сейчас у нас «Амкар», это самый сложный матч. А когда уже подойдем к ответной игре с «Копенгагеном» — все вспомним и будем исправлять.
— Физически команда выдержит непростой график?
— Самое главное, чтобы игроки были
— Сегодня Эдер вышел на замену, в прошлый раз — в основе. В каком статусе он убедительнее?
— Давайте пока подождем.
|14.09.2017 20:00
|Групповой турнир: Группа F
|Parken Stadium
|Копенгаген
|0:0
|Локомотив М
|Первый тайм: 0:0
|Столе Сольбаккен
|Юрий Семин
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|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|2
|10
|Удары (всего)
|6
|2
|Удары в створ
|1
|6
|Угловые
|1
|12
|Фолы
|15
|4
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Хюсейин Гечек (Турция)
|Боковой судья
|Мете Калкаван (Турция)
|Боковой судья
|Мустафа Эйисой (Турция)
|Боковой судья
|Кемал Йилмаз (Турция)
|Боковой судья
|Арда Кардешлер (Турция)
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- Капитан команды
- Гол
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- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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