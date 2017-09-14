Геркус назвал приемлемым результат матча «Копенгаген» — «Локомотив»
КОПЕНГАГЕН /Дания/, 14 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Локомотив» достиг приемлемого результата в матче Лиги Европы с датским «Копенгагеном». Такое мнение журналистам высказал президент российского клуба Илья Геркус.
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В четверг «Локомотив» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы на выезде сыграл вничью с датским «Копенгагеном» со счетом 0:0.
«Для первой встречи это получился в целом нормальный матч, мы достигли приемлемого результата, пусть и не блестящей игрой. Играли самоотверженно, структурировано и даже создавали моменты, но не так много и опасно, как в предыдущих встречах. Думаю, что это был самый сложный матч в группе, остальные должны быть проще», — сказал Геркус.
В следующем матче Лиги Европы 28 сентября «Локомотив» на своем поле сыграет с чешским «Фаставом».
|14.09.2017 20:00
|Групповой турнир: Группа F
|Parken Stadium
|Копенгаген
|0:0
|Локомотив М
|Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
|Столе Сольбаккен
|Юрий Семин
Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|2
|10
|Удары (всего)
|6
|2
|Удары в створ
|1
|6
|Угловые
|1
|12
|Фолы
|15
|4
|Офсайды
|4
Судьи
|Главный судья
|Хюсейин Гечек (Турция)
|Боковой судья
|Мете Калкаван (Турция)
|Боковой судья
|Мустафа Эйисой (Турция)
|Боковой судья
|Кемал Йилмаз (Турция)
|Боковой судья
|Арда Кардешлер (Турция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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