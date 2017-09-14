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В четверг «Локомотив» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы на выезде сыграл вничью с датским «Копенгагеном» со счетом 0:0.

«Для первой встречи это получился в целом нормальный матч, мы достигли приемлемого результата, пусть и не блестящей игрой. Играли самоотверженно, структурировано и даже создавали моменты, но не так много и опасно, как в предыдущих встречах. Думаю, что это был самый сложный матч в группе, остальные должны быть проще», — сказал Геркус.

В следующем матче Лиги Европы 28 сентября «Локомотив» на своем поле сыграет с чешским «Фаставом».