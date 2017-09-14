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14 сентября 2017, 22:50 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Геркус назвал приемлемым результат матча «Копенгаген» — «Локомотив»

КОПЕНГАГЕН /Дания/, 14 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Локомотив» достиг приемлемого результата в матче Лиги Европы с датским «Копенгагеном». Такое мнение журналистам высказал президент российского клуба Илья Геркус.

Геркус назвал приемлемым результат матча Копенгаген — Локомотив - Фото Увеличить
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В четверг «Локомотив» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы на выезде сыграл вничью с датским «Копенгагеном» со счетом 0:0.

«Для первой встречи это получился в целом нормальный матч, мы достигли приемлемого результата, пусть и не блестящей игрой. Играли самоотверженно, структурировано и даже создавали моменты, но не так много и опасно, как в предыдущих встречах. Думаю, что это был самый сложный матч в группе, остальные должны быть проще», — сказал Геркус.

В следующем матче Лиги Европы 28 сентября «Локомотив» на своем поле сыграет с чешским «Фаставом».

14.09.2017 20:00 Групповой турнир: Группа F Parken Stadium
Копенгаген 0:0 Локомотив М
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Столе Сольбаккен Юрий Семин
Составы
Робин Ольсен 31
Петер Анкерсен 22
Николай Бойлесен (к) 20
Денис Вавро 19
Михаэль Люфтнер 27
Беньямин Вербич 7
Ян Грегуш 16
Пьерос Сотириу 28
62′ Каспер Куск 17
Расмус Фальк 33
69′ 86′ Хосе Карлуш Гонсалвеш Родригеш Зека 10
Вильям Квист 6
81′ Андрия Павлович 23
Мартин Пушич 23
1 Маринату Алвим Гильерме
5 Неманья Пейчинович
17 Тарас Михалик 45′
33 Соломон Кверквелия
20 Владислав Игнатьев
31 Мачей Рыбус 26′
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш
23 Дмитрий Тарасов 84′
27 Игорь Денисов (к)
59 Алексей Миранчук 82′
60 Антон Миранчук
8 Джефферсон Фарфан 71′
24 Эдер
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 2
10 Удары (всего) 6
2 Удары в створ 1
6 Угловые 1
12 Фолы 15
4 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Хюсейин Гечек (Турция)
Боковой судья Мете Калкаван (Турция)
Боковой судья Мустафа Эйисой (Турция)
Боковой судья Кемал Йилмаз (Турция)
Боковой судья Арда Кардешлер (Турция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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