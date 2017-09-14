«Локомотив» стартовал в Лиге Европы ничьей на выезде

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Перед матчем пресс-служба «Локомотива» опровергла информацию о запрете нескольким фанатам клуба во въезде в Данию. Ранее в СМИ появилась информация, что в Копенгагене полиция прямо на выходе из самолета проверяла паспорта болельщиков, а нескольких из них не пустили в страну.

В атаке гостей с первых минут на поле вышел перуанец Джефферсон Фарфан. Автор победного гола на Евро-2016 португалец Эдер появился на замену. Из двух братьев-близнецов Миранчуков в стартовый состав попал только Алексей.

Хозяева поразили ворота Гилерме уже на восьмой минуте. Сербский нападающий Андрия Павлович головой замкнул навес Петера Анкерсена. Датские болельщики уже успели отпраздновать гол, но турецкий арбитр Хюсейин Гечек отменил его из-за явного офсайда.

Во втором тайме результат на табло не изменился. За все 90 минут команды нанесли лишь три удара в створ ворот на двоих. Два удара на счету хозяев, один — у гостей.

Другой матч группы F также завершился вничью — 0:0. Чешский «Злин» дома не смог обыграть молдавский «Шериф». Во втором туре через две недели «Локомотив» примет «Злин», а «Шериф» на своем поле встретится с «Копенгагеном».