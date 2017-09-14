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14 сентября 2017, 22:13 | Футбол: Еврокубки | РБК-Спорт

«Локомотив» стартовал в Лиге Европы ничьей на выезде

Матч первого тура группового этапа Лиги Европы между «Копенгагеном» и московским «Локомотивом» завершился вничью — 0:0. Встреча прошла на стадионе «Паркен» в столице Дании.

Московский Локомотив в первом туре группового этапа Лиги Европы сыграл на выезде вничью с Копенгагеном. Встреча завершилась со счетом 0:0. Увеличить
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Перед матчем пресс-служба «Локомотива» опровергла информацию о запрете нескольким фанатам клуба во въезде в Данию. Ранее в СМИ появилась информация, что в Копенгагене полиция прямо на выходе из самолета проверяла паспорта болельщиков, а нескольких из них не пустили в страну.

В атаке гостей с первых минут на поле вышел перуанец Джефферсон Фарфан. Автор победного гола на Евро-2016 португалец Эдер появился на замену. Из двух братьев-близнецов Миранчуков в стартовый состав попал только Алексей.

Хозяева поразили ворота Гилерме уже на восьмой минуте. Сербский нападающий Андрия Павлович головой замкнул навес Петера Анкерсена. Датские болельщики уже успели отпраздновать гол, но турецкий арбитр Хюсейин Гечек отменил его из-за явного офсайда.

Во втором тайме результат на табло не изменился. За все 90 минут команды нанесли лишь три удара в створ ворот на двоих. Два удара на счету хозяев, один — у гостей.

Другой матч группы F также завершился вничью — 0:0. Чешский «Злин» дома не смог обыграть молдавский «Шериф». Во втором туре через две недели «Локомотив» примет «Злин», а «Шериф» на своем поле встретится с «Копенгагеном».

14.09.2017 20:00 Групповой турнир: Группа F Parken Stadium
Копенгаген 0:0 Локомотив М
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Столе Сольбаккен Юрий Семин
Составы
Робин Ольсен 31
Петер Анкерсен 22
Николай Бойлесен (к) 20
Денис Вавро 19
Михаэль Люфтнер 27
Беньямин Вербич 7
Ян Грегуш 16
Пьерос Сотириу 28
62′ Каспер Куск 17
Расмус Фальк 33
69′ 86′ Хосе Карлуш Гонсалвеш Родригеш Зека 10
Вильям Квист 6
81′ Андрия Павлович 23
Мартин Пушич 23
1 Маринату Алвим Гильерме
5 Неманья Пейчинович
17 Тарас Михалик 45′
33 Соломон Кверквелия
20 Владислав Игнатьев
31 Мачей Рыбус 26′
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш
23 Дмитрий Тарасов 84′
27 Игорь Денисов (к)
59 Алексей Миранчук 82′
60 Антон Миранчук
8 Джефферсон Фарфан 71′
24 Эдер
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 2
10 Удары (всего) 6
2 Удары в створ 1
6 Угловые 1
12 Фолы 15
4 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Хюсейин Гечек (Турция)
Боковой судья Мете Калкаван (Турция)
Боковой судья Мустафа Эйисой (Турция)
Боковой судья Кемал Йилмаз (Турция)
Боковой судья Арда Кардешлер (Турция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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