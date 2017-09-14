Гол Черышева помог «Вильярреалу» победить «Астану», Нецид забил за «Славию»

На 16-й минуте Никола Сансоне вывел «жёлтую субмарину» вперёд, однако в середине второго тайма Юрий Логвиненко сравнял счёт. На 75-й минуте Седрик Бакамбу забил второй гол «Вильярреала», а спустя две минуты Денис Черышев закрепил победу хозяев. Российский полузащитник вышел на поле на 74-й минуте и провёл первую с февраля этого года игру.

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