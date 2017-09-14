Гол Черышева помог «Вильярреалу» победить «Астану», Нецид забил за «Славию»
«Вильярреал» одержал победу над «Астаной» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла в Вильярреале на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.
На 16-й минуте Никола Сансоне вывел «жёлтую субмарину» вперёд, однако в середине второго тайма Юрий Логвиненко сравнял счёт. На 75-й минуте Седрик Бакамбу забил второй гол «Вильярреала», а спустя две минуты Денис Черышев закрепил победу хозяев. Российский полузащитник вышел на поле на 74-й минуте и провёл первую с февраля этого года игру.
В параллельном матче группы А пражская «Славия» со счётом 1:0 победила «Маккаби» из
|14.09.2017 20:00
|Групповой турнир: Группа A
|Estadio de la Ceramica
|Вильярреал
|3:1
|Астана
|Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
|Эскриба Фран
|Станимир Стойлов
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|16
|Удары (всего)
|12
|6
|Удары в створ
|5
|3
|Угловые
|6
|6
|Фолы
|16
|2
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Срджан Йованович (Сербия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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