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14 сентября 2017, 22:27 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Гол Черышева помог «Вильярреалу» победить «Астану», Нецид забил за «Славию»

«Вильярреал» одержал победу над «Астаной» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла в Вильярреале на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

На 16-й минуте Никола Сансоне вывел «жёлтую субмарину» вперёд, однако в середине второго тайма Юрий Логвиненко сравнял счёт. На 75-й минуте Седрик Бакамбу забил второй гол «Вильярреала», а спустя две минуты Денис Черышев закрепил победу хозяев. Российский полузащитник вышел на поле на 74-й минуте и провёл первую с февраля этого года игру.

В параллельном матче группы А пражская «Славия» со счётом 1:0 победила «Маккаби» из Тель-Авива. Единственный гол забил экс-форвард московского ЦСКА Томаш Нецид, голевую передачу отдал игрок сборной Украины Эдуард Соболь.

14.09.2017 20:00 Групповой турнир: Группа A Estadio de la Ceramica
Вильярреал 3:1 Астана
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Эскриба Фран Станимир Стойлов
Голы
16′ Никола Сансоне (К. Хауме) 18
75′ Седрик Бакамбу (Энес Юнал) 17
77′ Денис Черышев (Р. Эрнандес) 7
27 Юрий Логвиненко (П. Твумаси) 68′
Составы
Мариано Дамиан Барбоса 25
88′ Перес Марио Гаспар (к) 2
Рубен Семеду 4
Коста Хорда Хауме 11
Даниэле Бонера 23
Мануэль Тригерос 14
Родриго Эрнандес 16
Энес Юнал 15
74′ Пабло Форнальс 8
Денис Черышев 7
87′ Самуэль Кастильехо 10
Леонардо Суарес 35
70′ Никола Сансоне 18
Седрик Бакамбу 17
1 Ненад Ерич (к)
5 Марин Аничич 71′
27 Юрий Логвиненко 57′
44 Евгений Постников
77 Дмитрий Шомко
8 Срджан Граховац
18 Иван Маевский
23 Патрик Твумаси
15 Абзал Бейсебеков 87′
17 Асхат Тагыберген
7 Серикжан Мужиков 83′
14 Игорь Шитов
45 Роман Муртазаев 67′
14 Марин Томасов
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 12
6 Удары в створ 5
3 Угловые 6
6 Фолы 16
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Срджан Йованович (Сербия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
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Серия пенальти: реализованный пенальти
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